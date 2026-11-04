“Vamos, actor de cuarta”: El día que Eric Dane se fue a los golpes contra Josh Duhamel

Una escena de pelea en la serie Las Vegas terminó convirtiéndose en un problema real entre Eric Dane y Josh Duhamel. Más de dos décadas después, el actor contó lo que ocurrió durante aquella grabación y reconoció que su reacción no fue la correcta.

El episodio aparece en My Book of Days: A Memoir in Moments, las memorias de Dane publicadas el 3 de noviembre de 2026, meses después de su fallecimiento a los 53 años.

En el libro, el actor conocido como Mark Sloan en Grey's Anatomy recordó una discusión que ocurrió en 2004, cuando participó como invitado en la segunda temporada de Las Vegas, producción de NBC protagonizada por Duhamel y James Caan.

Según su relato, el enfrentamiento comenzó después de que su compañero ignorara varias veces una petición relacionada con una lesión que padecía en aquel momento.

Eric Dane relató en sus memorias My Book of Days la pelea que protagonizó con Josh Duhamel durante Las Vegas. IG realericdane

Por qué Eric Dane terminó peleando con Josh Duhamel en Las Vegas

Cuando Eric Dane llegó al set de Las Vegas, tenía una hernia discal en el cuello que le provocaba dolor. Por esa razón, antes de grabar una escena de pelea, le pidió a Josh Duhamel que evitara sujetarlo de la corbata.

Duhamel aceptó la petición, pero durante la primera toma hizo precisamente lo que Dane le había pedido que no hiciera.

En sus memorias, el actor explicó que sintió un dolor intenso cuando su compañero tiró de la corbata, por lo que solicitó detener la grabación.

Duhamel se disculpó y el equipo preparó una segunda toma. Sin embargo, el incidente volvió a ocurrir, lo que aumentó el enojo de Dane.

Después de ese segundo intento, el actor decidió hablar con uno de los productores para advertirle que la situación no podía continuar.

Duhamel ofreció otra disculpa y explicó que se había dejado llevar por la intensidad de la escena. Pese a ello, durante la tercera toma volvió a sujetarlo de la corbata.

Fue entonces cuando Dane perdió la paciencia y decidió enfrentarlo físicamente.

“Me quito el saco y digo 'Vamos, actor de cuarta'. Junto mis puños y me lanzo contra él”, relató en el libro.

El actor recordó que nadie detuvo inmediatamente la grabación y que las cámaras continuaron funcionando mientras él reaccionaba contra su compañero.

Desde su perspectiva, aquello provocó que pareciera el responsable de iniciar la pelea, aunque aseguró que su reacción había ocurrido después de tres intentos fallidos de respetar su petición.

Eric Dane reveló que se enfrentó físicamente con Josh Duhamel durante una grabación de Las Vegas y después le pidió disculpas. IG realericdane / IG joshduhamel

Eric Dane pidió disculpas a Josh Duhamel por la pelea

Aunque en sus memorias explicó qué había provocado su enojo, Eric Dane también reconoció que su comportamiento durante aquella grabación fue incorrecto.

El actor admitió que debió abandonar la escena en lugar de responder con una confrontación física.

También aclaró que el incidente no terminó con una enemistad permanente entre ambos, pues tuvieron oportunidad de encontrarse nuevamente después de trabajar juntos.

“Josh y yo nos hemos visto desde entonces y estamos bien”, escribió.

Dane aprovechó el libro para ofrecerle una disculpa directa a su antiguo compañero.

“Josh, estaba equivocado. Debería haberme retirado. Lo siento, amigo”, expresó.

Eric Dane recordó en sus memorias episodios de su carrera en Hollywood, incluida una pelea con Josh Duhamel durante Las Vegas. IG realericdane

Por su parte, Josh Duhamel había hablado sobre su comportamiento durante los primeros años de su carrera en una entrevista concedida al programa In Depth with Graham Bensinger.

Aunque no se refirió específicamente a la pelea descrita por Dane, reconoció que hubo momentos en los que su manera de involucrarse con los personajes complicó la convivencia con otras personas.

El actor explicó que, mientras interpretaba a un exmarine con estrés postraumático en Las Vegas, acostumbraba mantenerse dentro del personaje incluso cuando no estaba grabando.

Según contó, esa actitud provocaba que algunos compañeros evitaran acercarse a él porque no comprendían su comportamiento.

“No hablaba con nadie. Estaba simplemente dentro del personaje”, recordó Duhamel, quien también admitió que aquella etapa llegó a incomodarlo.

La serie Las Vegas se transmitió entre 2003 y 2008, con cinco temporadas. Dane apareció en dos episodios de la segunda entrega, antes de conseguir uno de los papeles más conocidos de su carrera.