Alejandro Speitzer se ha consolidado como uno de los actores mexicanos más populares de su generación gracias a su participación en exitosas telenovelas, películas y series que han conquistado al público dentro y fuera de México.

Sin embargo, además de destacar por su talento frente a las cámaras, la vida sentimental del actor también ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes constantemente se preguntan quiénes han sido las mujeres que han ocupado un lugar especial en su corazón.

¿Quiénes han sido las parejas de Alejandro Speitzer?

A lo largo de los años, Alejandro Speitzer ha mantenido relaciones con reconocidas actrices, modelos y figuras del espectáculo. Estas son algunas de las parejas más conocidas del actor.

Samadhi Zendejas

Alejandro Speitzer y Samadhi Zendejas se conocieron durante las grabaciones de la telenovela "Atrévete a Soñar", donde ambos coincidieron cuando apenas comenzaban sus carreras artísticas.

La química entre ellos trascendió la pantalla y comenzaron una relación que duró alrededor de cuatro años. Aunque mantuvieron su romance con discreción, tiempo después se conocieron más detalles sobre esta historia de amor juvenil.

Minnie West

La actriz y productora mexicana Minnie West protagonizó la relación más estable y duradera conocida de Alejandro Speitzer.

Ambos se conocieron en 2014 durante los ensayos del musical "Vaselina" y, poco después, iniciaron un noviazgo que se extendió por seis años. Sin embargo, en 2020 decidieron poner fin a su relación, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Ester Expósito

Alejandro Speitzer y la actriz española Ester Expósito se conocieron a finales de 2019 durante las grabaciones de la miniserie "Alguien tiene que morir". Incluso, se ha mencionado que la cantante y actriz Danna, amiga de ambos, habría influido para que coincidieran.

La pareja compartió diversos momentos de su relación con sus seguidores en redes sociales y también fue captada en múltiples ocasiones durante apariciones públicas, convirtiéndose en una de las más comentadas del espectáculo.

Aunque su romance llegó a su fin en junio de 2021, ninguno de los dos reveló los motivos de la separación. A pesar de ello, ambos señalaron que mantenían una buena relación y respeto mutuo.

Shannon De Lima

En 2022, Alejandro Speitzer fue relacionado sentimentalmente con la modelo venezolana Shannon De Lima.

Aunque nunca detallaron cómo comenzó su historia de amor, se especuló que se conocieron gracias a amigos en común. Su relación fue breve y terminó a mediados de ese mismo año, presuntamente debido a sus compromisos profesionales y agendas laborales.

Ana María Vallarta

A diferencia de otras relaciones del actor, Ana María Vallarta ha preferido mantenerse alejada de los reflectores. De acuerdo con información difundida por Telemundo, es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana.

Alejandro Speitzer ha sido muy reservado respecto a este romance y únicamente ha compartido algunas fotografías junto a su novia en redes sociales.

Estas son algunas de las mujeres que han marcado la vida sentimental de Alejandro Speitzer, una faceta que continúa despertando el interés de sus fans, quienes siguen de cerca tanto su carrera artística como los detalles de su vida personal.