Cazzu emociona al público al cantar con A.B. Quintanilla “Si una vez”, un clásico de Selena

La gira Latinaje en Vivo ha confirmado uno de los momentos más importantes en la carrera de Cazzu. La cantante argentina no solo ha fortalecido su conexión con el público latino en Estados Unidos, también ha dejado claro el impacto que han tenido en ella figuras históricas de la música latina.

En su más reciente presentación en Texas, la trapera protagonizó un momento que despertó nostalgia y emoción entre los asistentes al compartir escenario con A.B. Quintanilla para interpretar uno de los temas más representativos de Selena.

La noche del 8 de mayo, el Boeing Center de San Antonio, Texas, se convirtió en el escenario de un homenaje inesperado para la llamada “Reina del Tex-Mex”. Frente a miles de personas, Cazzu invitó a A.B. Quintanilla, hermano de Selena y productor de varios de sus éxitos, a acompañarla durante la interpretación de “Si una vez”.

Cazzu y A.B. Quintanilla cantan “Si una vez” en homenaje a Selena en Texas Canva

Cazzu cantó “Si una vez” junto a A.B. Quintanilla

La aparición de A.B. Quintanilla tomó por sorpresa a los asistentes. Apenas la cantante anunció su presencia, el público respondió con aplausos y ovaciones.

“Antes de iniciar esta canción, me va a acompañar A.B. Quintanilla”, expresó Cazzu ante los asistentes.

Ya en el escenario, ambos artistas se saludaron con respeto y admiración mutua antes de comenzar la interpretación.

La colaboración ocurrió durante una de las fechas de Latinaje en Vivo, gira con la que la cantante argentina ha recorrido distintas ciudades y en la que ha incluido algunos homenajes a Selena Quintanilla. Sin embargo, esta vez el tributo tuvo un significado especial debido a la presencia del músico y productor, quien participó directamente en la creación de varios de los éxitos de su hermana.

Cazzu y A.B. Quintanilla cantan “Si una vez” en homenaje a Selena en Texas Captura de pantalla

“Si una vez” fue lanzada en 1995 como parte del álbum Amor Prohibido y se convirtió en una de las canciones más recordadas de Selena. A.B. Quintanilla estuvo detrás de la producción y composición de varios temas emblemáticos de la cantante, por lo que su participación en el concierto de Cazzu provocó una fuerte reacción entre los fans.

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento, los cuales rápidamente acumularon comentarios y reacciones de seguidores que destacaron la conexión entre ambos artistas y el respeto mostrado hacia el legado de Selena.

Cazzu y A.B. Quintanilla cantan “Si una vez” en homenaje a Selena en Texas IG

El homenaje de Cazzu a Selena emocionó a los fans

Durante el concierto, Cazzu explicó el motivo detrás de la admiración que siente por Selena. Frente al público texano, recordó que una de las primeras canciones que grabó cuando tenía 15 años fue “Como la flor”, uno de los mayores éxitos de la intérprete texana.

Hace unos días, en algunos de los shows, le contaba a la gente que mi primera canción la grabé cuando tenía 15 años. No me daban muchas oportunidades, de repente me llegó una oportunidad y la persona me dijo: ‘Vamos a grabar un disco’. Y la primera canción que grabé fue ‘Como la flor’. La tengo en mi corazón y la verdad es que es un honor que nos estés acompañando esta noche.

Las palabras de Cazzu fueron recibidas con aplausos por parte del público, que reconoció la influencia de Selena en distintas generaciones de artistas latinos.

A lo largo de los años, la música de Selena Quintanilla ha sido retomada por cantantes de distintos géneros, desde el regional mexicano hasta el pop y el urbano. En el caso de Cazzu, la conexión parece relacionarse con sus primeros pasos en la música y con la influencia cultural que la cantante texana mantiene vigente en América Latina.

Cazzu y A.B. Quintanilla cantan “Si una vez” en homenaje a Selena en Texas IG

El 8 de mayo: entre el éxito y recuerdos

Aunque indirectamente, y sin premeditación, la fecha del concierto también llamó la atención de los internautas debido a las declaraciones que Christian Nodal hizo tiempo atrás sobre el final de su relación con Cazzu.

El cantante aseguró que el 8 de mayo terminó su romance con la argentina, situación que provocó múltiples reacciones en redes sociales después de que, semanas más tarde, confirmara su relación con Ángela Aguilar.

Por esa razón, algunos usuarios recordaron el tema con comentarios sarcásticos en plataformas digitales. Sin embargo, para muchos seguidores de Cazzu, esta presentación representó un momento distinto en la carrera de la artista.

Cazzu y A.B. Quintanilla cantan “Si una vez” en homenaje a Selena en Texas IG

Dos años después de aquel episodio mediático, la cantante argentina encabezó una noche exitosa en Estados Unidos, acompañada por una figura cercana al legado de Selena Quintanilla y respaldada por miles de fans que celebraron el homenaje.

La presentación en San Antonio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gira Latinaje en Vivo, además de reforzar el vínculo de Cazzu con el público latino y con una de las artistas más influyentes de la música en español.