Coco 2 llegará en 2029: así luce Miguel en el nuevo arte conceptual de la película

Los fans de Coco tendrán que esperar algunos años, pero la historia de Miguel Rivera continuará. Durante el evento para fans D23, Disney y Pixar compartieron nuevos detalles de la esperada secuela y confirmaron que Coco 2 llegará a los cines en noviembre de 2029.

La historia tendrá lugar algunos años después de la primera película, por lo que Miguel ya no será aquel niño de 12 años que conocimos en 2017. En esta ocasión, el protagonista será presentado como un adolescente.

También se reveló nuevo arte conceptual de Miguel, que permite echar un primer vistazo a la nueva etapa del personaje. Aunque todavía no se han mostrado demasiados detalles de la trama, queda claro que Pixar quiere continuar la historia sin perder el vínculo con el mundo que hizo de Coco una de sus películas más queridas. Y sí, habrá otro viaje a la Tierra de los Muertos.

Ernesto de la Cruz también volverá

Una de las mayores sorpresas del anuncio fue la participación de Benjamin Bratt, quien volverá a prestar su voz a Ernesto de la Cruz, el famoso cantante que Miguel admiraba en la primera película.

Bratt aprovechó el escenario para bromear sobre el regreso de su personaje y adelantó que Ernesto tendrá una nueva razón para aparecer en la historia con la venganza.

El actor explicó que, desde el punto de vista de Ernesto, Miguel podría ser visto como una especie de amenaza que terminó afectando su legado. Ahora, el cantante regresará con cuentas pendientes y su presencia será parte de la nueva aventura del protagonista.

La participación de Ernesto resulta especialmente interesante después de lo ocurrido en la primera película, cuando Miguel descubrió la verdad detrás de su ídolo y de la historia de su familia.

¿De qué tratará Coco 2?

Por ahora, Pixar no ha revelado la trama completa de Coco 2. Lo que sí se sabe es que la historia estará ambientada varios años después de los acontecimientos de la primera película y volverá a llevar a Miguel a la Tierra de los Muertos.

La película se encuentra todavía en una etapa temprana de producción, por lo que es probable que los detalles sobre los personajes, la música y la nueva aventura se conozcan poco a poco.

El proyecto fue anunciado originalmente por Bob Iger en 2025. En aquel momento, el CEO de Disney adelantó que la secuela reuniría nuevamente a parte del equipo creativo responsable de Coco.

COCO Disney

Entre ellos están Lee Unkrich, director de la película original, y Adrian Molina, quien participará nuevamente en la dirección. Mark Nielsen, productor de Toy Story 4 e Intensamente 2, estará a cargo de la producción.

Pixar también ha señalado que la secuela buscará mantener los ingredientes que hicieron funcionar a la primera película con humor, emoción y aventura.

¿De qué trató Coco?

Estrenada en 2017, Coco presentó a Miguel Rivera, un niño mexicano que soñaba con convertirse en músico pese a que su familia tenía una estricta prohibición contra la música.

Durante la celebración del Día de Muertos, Miguel terminó viajando accidentalmente a la Tierra de los Muertos. Allí conoció a sus familiares fallecidos y a Héctor, un personaje que se convirtió en una pieza clave de su aventura.

La búsqueda de Miguel por conocer sus raíces terminó revelando secretos familiares que cambiaron por completo lo que creía saber sobre Ernesto de la Cruz.

La película conectó especialmente con el público por su forma de abordar temas como la familia, la memoria y la importancia de recordar a quienes ya no están.

Coco 2 llegará después de más de una década

La primera película de Coco fue un éxito mundial y recibió dos premios Óscar, comoMejor película animada y Mejor canción original por "Remember Me", escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Ahora, Pixar prepara el regreso de Miguel para noviembre de 2029, más de una década después de que el personaje conquistara al público.

Mientras llega la fecha, el nuevo arte conceptual ofrece apenas un pequeño vistazo de lo que viene. Miguel ya creció, pero su conexión con la música y la Tierra de los Muertos seguirá siendo el centro de una historia que promete llevarlo nuevamente al otro lado. Y esta vez, parece que Ernesto de la Cruz tiene cuentas pendientes.