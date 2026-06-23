ENHYPEN y Santos Bravos: precio de boletos para su concierto en Campo Marte

ENHYPEN y Santos Bravos hace apenas unas horas anunciaron un show muy especial en el que sus fans, ENGENE y DUAL podrán verlos en un mismo escenario, una oportunidad única que muchos no se quieren perder.

A unas horas del anuncio, se confirmaron los precios que tendrán los boletos que podrás comprar dentro de unos días. Si no te quieres perder la oportunidad de ver a ENHYPEN y a Santos Bravos, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿Cuándo y dónde se presentarán ENHYPEN y Santos Bravos?

Aparta la fecha en el calendario porque será el próximo 15 de julio cuando ENHYPEN y Santos Bravos estén juntos para dar una presentación en el Music Pavilion. Hasta el momento se desconoce cómo será la dinámica e incluso si veremos a los surcoreanos interpretando algún tema en español junto a los latinos.

El lugar en el que será el show que den los dos grupos será en Campo Marte, sitio que en las últimas semanas tendrá varios eventos debido a que algunos artistas se presentarán como parte de las actividades en torno al Mundial 2026.

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¿Cuándo comprar boletos para ver a ENHYPEN y Santos Bravos?

La venta de boletos comenzará con una preventa Santander el 23 de junio a las 11:00 AM en Ticketmaster. Cabe mencionar que solamente podrán comprar boletos si cuentas con una tarjeta de dicho banco, ya sea de crédito o débito.

Sin embargo, si no cuentas con una tarjeta de esa institución bancaria, no te preocupes, ya que podrás comprar tus boletos en la venta general que se realizará el 26 de junio a las 11:00 AM en Ticketmaster.

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Precios de boletos para el show de ENHYPEN y Santos Bravos

A continuación, te dejamos la lista de precios de los boletos para ver a ENHYPEN y Santos Bravos, así como el mapa.

Fase 1

General: $850 MXN

Acceso VIP: $2,400 MXN

Fase 2

General: $1,100 MXN

Acceso VIP: $2,800 MXN

Fase 3

General: $1,300 MXN

Acceso VIP: $3,200 MXN

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ENHYPEN dará tres conciertos en México

Además de esta presentación especial, ENHYPEN se presentará por primera vez en México. El grupo surcoreano dará sus shows en la Arena Ciudad de México el 11, 12 y 14 de julio.

Los boletos se agotaron rápidamente en cuanto se pudieron a la fecha, por lo que, si no conseguiste entradas, tienes una oportunidad más para verlos junto a Santos Bravos.