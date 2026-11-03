La emotiva sorpresa con la que Emily Cinnamon recibió a ‘Canelo’ Álvarez tras su victoria

Después de conseguir una importante victoria sobre el ring, Saúl 'Canelo' Álvarez recibió una muestra de cariño muy especial. Su hija mayor, Emily Cinnamon, quiso celebrar el regreso del boxeador con un detalle que compartió en redes sociales.

La joven utilizó su cuenta de Instagram para mostrar que había preparado una sorpresa de bienvenida para su papá, quien recientemente recuperó el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Emily Cinnamon sorprende al Canelo Álvarez con una bienvenida en casa

A través de Instagram, Emily Cinnamon Álvarez dio a conocer que había organizado una sorpresa para recibir a su padre después de su más reciente compromiso deportivo.

La hija mayor del boxeador explicó que su intención era que, al regresar a casa, el deportista encontrara una muestra del cariño y la admiración que siente por él.

En la publicación, Emily expresó que ahora había tenido la oportunidad de sorprender a la persona que durante toda su vida se ha encargado de hacerla sentir querida.

"Hoy me tocó sorprender al hombre que toda la vida me ha hecho sentir la niña más afortunada del mundo", escribió la joven.

La dedicatoria estuvo acompañada de una bienvenida dirigida a su padre, a quien también le manifestó lo orgullosa que se siente de ser su hija.

Emily explicó que quería corresponder, aunque fuera con un pequeño detalle, al amor que el boxeador le ha demostrado a lo largo de los años.

En su mensaje también destacó la satisfacción que le produce acompañar a Canelo Álvarez mientras continúa alcanzando objetivos dentro de su carrera deportiva.

La joven aseguró que poder estar presente para abrazarlo después de cumplir sus metas es una experiencia que valora especialmente.

Emily Cinnamon sorprendió al Canelo Álvarez con una bienvenida en casa para celebrar su reciente victoria ante Christian Mbilli. IG emilyc.alvarez

Canelo Álvarez regresó a casa después de recuperar su campeonato mundial

El recibimiento ocurrió después de una pelea importante para la carrera de Saúl Álvarez, quien volvió a conquistar un campeonato mundial tras enfrentar al boxeador Christian Mbilli.

El combate se celebró el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, donde el mexicano disputó el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Después de 12 asaltos, Canelo consiguió imponerse por decisión unánime de los jueces, quienes reconocieron su desempeño frente al peleador de origen camerunés y nacionalidad francesa.

Con este resultado, el tapatío recuperó el cinturón del CMB y sumó una nueva victoria a su trayectoria profesional, después de haber perdido ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Emily Cinnamon recibió al Canelo Álvarez con globos y rosas rojas para celebrar su victoria ante Christian Mbilli. IG emilyc.alvarez

Emily Cinnamon dedica emotivo mensaje al Canelo Álvarez tras su victoria

Más allá del resultado deportivo, Emily Cinnamon aprovechó el regreso de su padre para hablar públicamente sobre la relación que mantienen.

En su publicación, la joven agradeció los momentos que han compartido y aseguró que el boxeador le ha dado numerosos motivos para sentirse orgullosa de él.

También destacó que acompañarlo después de alcanzar sus objetivos es una de las experiencias que más disfruta como hija.

La dedicatoria terminó con una declaración de cariño hacia el deportista, a quien le expresó cuánto lo ama y lo importante que ha sido en su vida.

No es la primera ocasión en que Emily utiliza sus redes sociales para mostrar el vínculo que mantiene con el campeón mexicano.

En diferentes publicaciones ha compartido fotografías familiares, felicitaciones y momentos relacionados con las actividades deportivas de su papá.

La joven también ha acompañado públicamente distintas etapas de su carrera, aunque desarrolla sus propios proyectos e intereses fuera del boxeo.

Durante el reciente enfrentamiento contra Christian Mbilli, Emily mostró su apoyo desde México, donde siguió la pelea a distancia.

Emily Cinnamon expresó su orgullo por el Canelo Álvarez y celebró su regreso a casa tras recuperar el título mundial. IG emilyc.alvarez

Quién es Emily Cinnamon, la hija mayor del Canelo Álvarez

Emily Cinnamon Álvarez es la hija mayor del boxeador mexicano, fruto de la relación que mantuvo con Karen Beltrán cuando ambos eran jóvenes.

Nació en octubre de 2007 y recientemente celebró sus 19 años, una fecha que también estuvo acompañada de una felicitación pública por parte de su padre.

Para su cumpleaños, Emily organizó una celebración en Punta de Mita, Nayarit, donde reunió a familiares y amigos en un festejo que incluyó música de mariachi y una cena al aire libre.

Por su parte, Canelo compartió una fotografía junto a ella en Instagram para desearle felicidad y felicitarla por un año más de vida.

Aunque es conocida por ser hija del deportista, Emily también ha comenzado a desarrollar actividades relacionadas con el modelaje y ha mostrado interés por la equitación.

En febrero de 2026 participó en la Semana de la Moda de Nueva York, donde formó parte de un desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo.

Además, suele compartir en redes sociales momentos de su vida cotidiana, celebraciones familiares y actividades relacionadas con sus intereses personales.