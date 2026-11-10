¿Eiza González se va a casar? Grigor Dimitrov hace una inesperada confesión sobre su relación

¿Habrá boda para Eiza González y Grigor Dimitrov? La pareja sorprendió durante su reciente visita a la Ciudad de México, donde, además de compartir algunos momentos de su romance, dejó entrever que el matrimonio podría estar entre sus planes.

¿Eiza González y Grigor Dimitrov planean casarse?

Fue el propio tenista búlgaro quien hizo una inesperada confesión al reconocer que ambos ya han hablado sobre la posibilidad de llegar al altar.

Grigor Dimitrov sorprendió al hablar sobre una posible boda con Eiza González y aseguró que esperan que suceda pronto. Foto: X @divasdeeiza

El tema surgió durante un encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando los reporteros preguntaron a la actriz si tenía planes de casarse con su novio, ella prefirió no adelantar nada y, entre risas, le cedió la palabra.

No sé, pregúntale a él”, respondió Eiza, antes de bromear con su pareja: “Sin presión, amor”.

Grigor no esquivó la pregunta y reconoció que el matrimonio es un tema que ya han conversado.

Por supuesto. Estamos discutiéndolo, pero esperemos que pronto”, comentó.

Al preguntarle por una boda, Eiza González respondió entre risas: “No sé, pregúntale a él”. Foto: X @divasdeeiza

¿Qué dijo Grigor Dimitrov sobre Eiza González?

Aunque sus palabras despertaron entusiasmo entre los seguidores de la pareja, ninguno confirmó que exista un compromiso formal ni compartió una fecha para la posible boda.

La declaración más romántica llegó cuando le preguntaron al deportista si Eiza era el amor de su vida. Su respuesta fue contundente:

Absolutamente, sin duda alguna sobre eso”.

El tenista búlgaro no dudó cuando le preguntaron si Eiza es el amor de su vida: “Absolutamente”. IG eizagonzalez

Así fue la visita de Eiza González y Grigor Dimitrov a México

La visita de la pareja a la capital mexicana tuvo un significado especial para la actriz, quien quiso compartir con su novio algunos de los lugares, tradiciones y sabores que forman parte de su historia.

Eiza explicó que organizó un recorrido para que el tenista conociera la Ciudad de México y conviviera con su familia antes de que ambos retomaran sus compromisos profesionales.

Lo traje a conocer México. Lo llevé a la casa de Diego, que estuvo increíble. Lo llevé a conocer todo lo típico de México. Lo llevé a que le hicieran una limpia ahí en el centro”, contó entre risas.

La actriz llevó a su novio a conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. IG eizagonzalez

La gastronomía también formó parte de la experiencia. La protagonista de Baby Driver reveló que Dimitrov había probado distintos platillos mexicanos y que los chilaquiles se habían convertido en sus favoritos.

Ya comió. Está enamorado de los chilaquiles, ¿verdad, baby?”, comentó la actriz.

El deportista confirmó su entusiasmo por la comida nacional e incluso bromeó con que ya había comido suficientes tacos para el resto del año. Además, aprovechó para elogiar la hospitalidad de los mexicanos y expresar lo bien que se había sentido durante su estancia.

La comida estuvo increíble. Y tengo lo mejor, así que, obviamente”, dijo, en referencia a su novia.

Aunque no existe un compromiso oficial ni una fecha de boda, las declaraciones de la pareja despertaron expectativas. IG eizagonzalez

Para Eiza, regresar a México siempre representa una oportunidad de reencontrarse con sus raíces.

Aquí es mi familia, esta es mi gente y es mi país. Yo siempre, por siempre, voy a regresar”, aseguró.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Eiza González y Grigor Dimitrov?

Los primeros rumores sobre el romance surgieron en abril de 2025, cuando la actriz fue vista acompañando al tenista durante el Mutua Madrid Open. Poco después, ambos fueron fotografiados caminando tomados de la mano por las calles de Madrid, lo que alimentó las versiones sobre una relación sentimental.

Eiza González y Grigor Dimitrov han consolidado su romance con apariciones públicas y muestras de cariño. IG eizagonzalez

En mayo de ese año hicieron una de sus primeras apariciones públicas como pareja durante el Festival de Cannes. Desde entonces, han compartido distintos momentos juntos y se han acompañado en compromisos relacionados con sus respectivas carreras.

Uno de sus encuentros más recientes ante las cámaras ocurrió durante el BFI London Film Festival, el 9 de octubre, cuando Dimitrov acompañó a Eiza a la presentación de I Love Boosters. La pareja intercambió muestras de cariño frente a los fotógrafos, dejando ver la cercanía que existe entre ellos.

Por ahora, Eiza González y Grigor Dimitrov disfrutan de una etapa en la que el amor y sus respectivas carreras parecen avanzar de la mano. Y aunque todavía no hay anuncio de compromiso, las palabras del tenista dejaron claro que la posibilidad de una boda ya forma parte de sus conversaciones.