El lado más tierno de Ed Westwick: celebra el primer cumpleaños de su hijo y conmueve a fans

El actor Ed Westwick, muy querido por el público por su papel del multimillonario Chuck Bass en la serie Gossip Girl, celebró un momento muy especial en su vida: el primer cumpleaños de su hijo Oscar Alexander Westwick.

Con una serie de emotivas imágenes de la fiesta, el actor compartió este momento con sus seguidores en redes sociales, donde las felicitaciones no tardaron en llegar para el pequeño y su familia.

Ed Westwick celebra cumpleaños de su hijo

A través de sus redes sociales, Ed Westwick publicó una galería con algunos de los momentos más especiales del primer año de vida de su hijo.

En las fotografías se observa que la celebración tuvo una temática de osos, con decoración infantil, música y un espectáculo pensado especialmente para los más pequeños.

Los invitados también pudieron disfrutar de juegos para niños y de una mesa de postres que llamó la atención por sus detalles: galletas y cupcakes decorados con tiernas figuras de ositos, que combinaron con la temática de la fiesta.

Ed Westwick de Gossip Girl celebra cumpleaños de su hijo Foto: @edwestwick

Fans y celebridades reaccionan al cumpleaños del pequeño Oscar

La publicación por el primer cumpleaños del pequeño Oscar Alexander Westwick cautivó a miles de seguidores.

Hasta el momento, acumula más de 749 mil reacciones y más de mil comentarios, donde fans del actor lo felicitan por esta nueva etapa como padre.

Entre quienes reaccionaron a las fotografías también se encuentran algunas celebridades como Paloma Faith, Jessica Szohr y Stacey Dooley.

Ed Westwick de Gossip Girl celebra cumpleaños de su hijo Foto: @edwestwick

¿Quién es la esposa de Ed Westwick?

La esposa del actor es Amy Jackson, actriz y modelo británica que ha ganado reconocimiento por su trabajo en producciones de Bollywood.

La pareja se conoció en 2021 gracias a un amigo en común. Desde entonces su conexión fue tan fuerte que finalmente se casaron el 23 de agosto de 2024 en la Costa Amalfitana, Italia, en una romántica ceremonia.

Ed Westwick de Gossip Girl celebra cumpleaños de su hijo Foto: @edwestwick

¿Cuántos hijos tiene Ed Westwick?

Además de consolidar su carrera en el mundo del entretenimiento, Ed Westwick vive una etapa muy especial en su vida personal.

Amy Jackson se convirtió en madre en 2019 con el nacimiento de su hijo Andreas, fruto de una relación anterior. Más tarde, en marzo de 2025, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común: Oscar Alexander Westwick.

Hoy, la familia comparte momentos especiales juntos y suele mostrar en redes sociales algunos instantes de su vida cotidiana.

Ed Westwick de Gossip Girl celebra cumpleaños de su hijo Foto: @edwestwick

Para Ed Westwick, esta etapa como padre se ha convertido en una de las más importantes de su vida, y no duda en compartir con sus seguidores algunos de los recuerdos más especiales junto a sus hijos.