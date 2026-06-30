"Ecuador no existe": Eddy Vilard, ex RBD desata polémica por comentario previo al partido

A unas horas de que empezara el partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, Eddy Vilard acaparó la atención, aunque no por un análisis futbolístico, sino por un comentario que generó una fuerte reacción entre aficionados y figuras del deporte.

Durante una emisión del programa Punto Final, de FOX Deportes, el exactor aseguró que Ecuador "no existe" para la Selección Mexicana, una frase que rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate en redes sociales.

Foto: Instagram edvilard

¿Qué dijo Eddy Vilard sobre Ecuador?

En su participación en el programa, Vilard sostuvo que México parte como favorito y consideró que una eliminación frente al conjunto sudamericano sería un resultado inesperado.

¿Por qué digo que esta selección no es importante para México? Porque lo que nos ha tocado enfrentar históricamente ha sido Países Bajos, Argentina, Alemania, Brasil... esas sí son selecciones importantes. Ecuador no existe para México en estos momentos”, dijo.

Foto: Instagram edvilard

¿Cómo reaccionaron en Ecuador?

Las declaraciones de Eddy Vilard cruzaron fronteras y provocaron una ola de críticas por parte de aficionados y personalidades ecuatorianas.

Una de las respuestas más comentadas fue la de la conductora Alejandra Jaramillo, quien utilizó las redes sociales de FOX Sports para responder al analista.

Ojalá mañana te tengas que retractar y pedir disculpas a una nación entera por decir tremenda barbaridad. Ecuador existe, y te lo vamos a demostrar".

También agregó:

La soberbia nunca es bien premiada. Y la poca objetividad que tienes como periodista no te permitió respetarnos como selección ni país. Recuerda que el fútbol, como en la vida, no hay que subestimar a nadie. No hay rival pequeño".

En redes sociales tampoco faltaron las bromas, pues algunos usuarios recordaron su etapa en la telenovela Rebelde con comentarios como: "Para Roberta tampoco existías".

¿Por qué Eddy Vilard salió a aclarar sus palabras?

Tras la polémica, el exactor volvió a pronunciarse en Punto Final para explicar que su comentario se refería únicamente al plano deportivo y no al país o a sus habitantes.

Sí, la verdad es que se llevó hacia el lado de que podía estar hablando de la nación o del pueblo ecuatoriano. Yo hablaba sobre el fútbol y de cómo veía favorito a México en su casa, cómo venía jugando... jamás quería hacer un daño a todos los que sintieron esas palabras como algo sobre su país, jamás”, explicó.

Foto: Instagram edvilard

Vilard relató que su análisis estaba enfocado exclusivamente en el partido y en las posibilidades de la Selección Mexicana como anfitriona.

Es algo de fútbol que creo que es lo que importa en este momento y que creo que es en lo que el 'Vasco' Aguirre, la selección mexicana, los jugadores y el Estadio Ciudad de México en este momento son bastante importantes”, añadió.

¿Quién es Eddy Vilard?

Antes de convertirse en comentarista deportivo, Eddy Vilard desarrolló una carrera como actor en la televisión mexicana.

Alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Teo Ruiz en la telenovela Rebelde, además de participar en otras producciones como Lola, érase una vez, Antes muerta que Lichita y Tres veces Ana. También fue conductor de programas como La Voz México y México Tiene Talento.

En 2023 se integró al equipo de FOX Deportes, donde actualmente participa como analista de futbol.

Aunque Eddy Vilard aseguró que sus declaraciones estaban dirigidas únicamente al rendimiento futbolístico de Ecuador, su frase provocó un fuerte debate sobre los límites de la opinión deportiva y el respeto hacia los rivales.