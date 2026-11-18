Los amantes de la música regional mexicana tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de los sonidos duranguenses en la Ciudad de México. El Durango Fest 2027 prepara una celebración dedicada a uno de los géneros que conquistó las pistas de baile y se convirtió en un referente de la música grupera durante la década de los 2000.

El encuentro reunirá a agrupaciones que marcaron una época con sus canciones románticas y ritmos bailables. Aunque ya se conocen algunos detalles de esta edición, todavía hay información pendiente, como los precios de las entradas y las zonas disponibles. Esto es lo que debes saber sobre el festival.

Durango Fest 2027 en CDMX La México

¿Cuándo y dónde será el Durango Fest 2027 en CDMX?

El Durango Fest 2027 se realizará el próximo 17 de abril de 2027 en la Plaza de Toros La México, recinto que recibirá a los seguidores de este estilo musical en la capital del país. De acuerdo con la cartelera oficial del inmueble, el espectáculo está programado para las 20:00 horas.

La cartelera de La México confirma la fecha y el horario del festival, además de señalar que la venta de entradas estará disponible próximamente. Por ello, quienes tengan interés en asistir deberán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cuándo comenzará la distribución de boletos.

El festival representa una oportunidad para disfrutar en un mismo escenario de agrupaciones vinculadas con uno de los movimientos musicales más populares de la escena grupera en México.

De acuerdo con la descripción de sus organizadores, el Durango Fest se presenta como un festival familiar que celebra cada año la cultura de este estado. Su propuesta incluye música, comida y baile, elementos que forman parte de esta celebración dedicada a las tradiciones duranguenses.

Durango Fest 2027 en CDMX Durango Fest

¿Qué grupos estarán en el cartel del Durango Fest 2027?

El cartel anunciado para el Durango Fest 2027 reúne a seis agrupaciones relacionadas con la música duranguense y regional mexicana. Entre ellas destacan nombres que alcanzaron reconocimiento por sus canciones románticas, ritmos bailables y presencia en escenarios nacionales e internacionales.

De acuerdo con la cartelera difundida en la cuenta oficial del festival, los artistas anunciados son:

Alacranes Musical

Montéz de Durango

K-Paz de la Sierra

Los Primos de Durango

Patrulla 81 La Original

Brazeros Musical de Durango

La reunión de estos exponentes permitirá escuchar diferentes propuestas de la música regional, con ritmos que han acompañado a varias generaciones de seguidores del género.

Aunque la cartelera ya fue anunciada, todavía no se dan a conocer los horarios individuales ni el orden de presentación de cada una de las agrupaciones. Estos detalles serán importantes para quienes deseen organizar su asistencia y conocer cuánto tiempo durará cada espectáculo.

Durango Fest 2027 en CDMX Durango Fest

¿Cuánto cuestan los boletos del Durango Fest 2027 y dónde comprarlos?

El precio de los boletos es una de las dudas más frecuentes entre los seguidores del Durango Fest 2027, quienes buscan anticiparse para saber cuánto tendrán que pagar por las presentaciones. Sin embargo, hasta el momento, no se han publicado los precios oficiales de las entradas ni las localidades disponibles.

La página de la Plaza de Toros La México mantiene el anuncio del festival con la leyenda «Próximamente en venta». Esto significa que todavía falta conocer cuándo comenzará la distribución de entradas y cuáles serán las condiciones de compra.

Por otra parte, en el cartel publicado en las redes sociales del festival se menciona a Superboletos como plataforma para adquirir las entradas. No obstante, es importante esperar la confirmación del recinto o del organizador para identificar el enlace autorizado y conocer cuándo estará disponible la compra.

Para evitar fraudes, se recomienda no adquirir boletos a particulares ni realizar depósitos a cuentas personales. Lo mejor es consultar la cartelera oficial de La México y seguir los anuncios del festival antes de realizar cualquier pago.

Durango Fest 2027 en CDMX Durango Fest

¿Qué se sabe del regreso del Durango Fest a la Ciudad de México?

La música duranguense tuvo una etapa de gran popularidad en México durante la década de los 2000. Agrupaciones como Alacranes Musical, Montéz de Durango y K-Paz de la Sierra llevaron este estilo a diferentes escenarios, con canciones que se convirtieron en referentes de las fiestas y los bailes populares.

El sonido se caracteriza por la combinación de instrumentos de viento, teclados y ritmos bailables, elementos que dieron identidad al llamado pasito duranguense y lo diferenciaron de otras propuestas de la música regional mexicana.

El Durango Fest busca reunir parte de esa historia musical en un mismo espectáculo. Como antecedente, en 2026 la Ciudad de México también recibió una presentación bajo el nombre de Durango Fest en la Arena CDMX, con agrupaciones del género, de acuerdo con la programación difundida por la Secretaría de Turismo capitalina.

Para 2027, la celebración tendrá como sede la Plaza de Toros La México y contará con una cartelera que incluye seis agrupaciones. Así, los seguidores del género tendrán una nueva oportunidad de escuchar en vivo canciones que marcaron una etapa importante de la música grupera.

Durango Fest 2027 en CDMX La México

¿Qué debes saber antes de asistir al Durango Fest 2027?

Si planeas acudir al Durango Fest 2027, es importante organizar tu visita con anticipación. El concierto está programado para el sábado 17 de abril, a las 20:00 horas, en la Plaza de Toros La México.

El horario anunciado corresponde al inicio del espectáculo; todavía falta conocer la hora de apertura de puertas y la programación individual de los artistas.

También conviene revisar las alternativas de transporte para llegar al recinto, ubicado en la colonia Ciudad de los Deportes, así como las condiciones de acceso que establezcan los organizadores.

Antes de asistir, toma en cuenta estas recomendaciones:

Consulta los horarios de apertura y las indicaciones de ingreso

Revisa las opciones de transporte público y estacionamientos cercanos

Compra tus entradas únicamente en plataformas autorizadas

Verifica las restricciones sobre objetos permitidos dentro del recinto

Mantente atento a posibles cambios en el cartel o la programación

La información sobre accesibilidad, restricciones de edad y servicios disponibles deberá confirmarse cuando el recinto publique las indicaciones específicas para el festival.

Con esta nueva edición, el Durango Fest apuesta por mantener vigente un género que dejó huella en la música regional mexicana y que conserva seguidores de distintas generaciones. La reunión de agrupaciones reconocidas será uno de los principales atractivos de la celebración.

Aunque todavía faltan detalles por anunciar, los interesados ya pueden reservar la fecha y mantenerse atentos a las actualizaciones de los organizadores. Los precios, las localidades y el inicio de la venta serán los próximos datos clave para quienes quieran formar parte de esta fiesta musical.