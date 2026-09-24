¡Dove Cameron y Damiano David, de Maneskin, se dieron el sí!; así fue su boda en Italia

Dove Cameron y Damiano David se casaron este jueves 24 de septiembre en Montalcino, una localidad de la Toscana, Italia. Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran a la actriz y al cantante vestidos de blanco, mientras familiares y amigos celebran con ellos.

El enlace llega después de casi tres años de relación y de un compromiso que hicieron público a principios de 2026. Aunque ya se sabía que planeaban casarse en septiembre, Cameron y David habían evitado revelar el lugar de la ceremonia.

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En una entrevista publicada días antes de la boda, ambos hablaron de sus planes sin dar a conocer dónde se llevaría a cabo.

¿Dónde fue la boda de Dove Cameron y Damiano David?

La pareja eligió Montalcino, un pueblo italiano rodeado por los paisajes de la Toscana. De acuerdo con los reportes previos a la celebración, la ceremonia civil estaba prevista para el 24 de septiembre en el ayuntamiento de la localidad, con la presencia de sus personas más cercanas.

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Las imágenes que comenzaron a circular después muestran a Cameron y David acompañados por familiares y amigos. Por ahora, los detalles conocidos de lo ocurrido dentro de la ceremonia son limitados.

La elección de Italia tiene un significado especial para Damiano, quien nació en Roma. Antes de la boda, ambos contaron que, aunque viven en Los Ángeles, pasan tiempo en la capital italiana, donde está parte de la familia del músico y donde han construido una rutina juntos.

¿Qué usaron Dove Cameron y Damiano David para casarse?

Uno de los detalles que más llamó la atención en las fotografías fue que los dos eligieron atuendos blancos. Las imágenes permiten ver cómo lucieron al salir con sus invitados, pero todavía no hay información confirmada sobre los diseñadores de la ropa que llevaron en ese momento.

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Antes del enlace circularon versiones según las cuales Cameron usaría un vestido de Valentino para la ceremonia y otra creación de Roberto Cavalli durante los festejos.

También se había informado que, tras la ceremonia civil, la celebración continuaría en Castiglion del Bosco, un resort cercano a Montalcino, y que las actividades podrían extenderse durante dos días.

Entre los posibles asistentes se mencionó a Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio, compañeros de Damiano en Måneskin.

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¿Cuánto tiempo llevan juntos Dove Cameron y Damiano David?

La historia de la pareja comenzó alrededor de los MTV Video Music Awards. Ambos coincidieron en ese entorno antes de iniciar su relación en 2023 y, en febrero de 2024, aparecieron juntos por primera vez en una alfombra roja.

Los rumores de compromiso surgieron en octubre de 2025, cuando Cameron fue vista con un anillo. La noticia quedó confirmada el 3 de enero de 2026, cuando la actriz publicó fotografías junto a David y mostró la joya en sus redes sociales.