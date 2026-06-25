¿Dónde ver “La Serenata Más Grande del Mundo” de Alejandro Fernández si no estoy en La Minerva?

La cuenta regresiva está por terminar para uno de los eventos musicales más importantes de las celebraciones del Mundial 2026 en México. Este jueves, Guadalajara será escenario de "La Serenata Más Grande del Mundo", un espectáculo encabezado por Alejandro Fernández que promete reunir a miles de asistentes en la emblemática Glorieta de La Minerva.

La presentación ha despertado gran interés entre habitantes de Jalisco, visitantes nacionales y turistas extranjeros que se encuentran en el país con motivo de la justa mundialista, pues marcará un momento histórico al reunir en un mismo escenario a algunas de las voces más reconocidas del regional mexicano.

Foto: Instagram alexoficial

¿Dónde se podrá seguir el concierto si no estás en Guadalajara?

Aunque el espectáculo se realizará de manera presencial en la capital jalisciense, quienes no puedan asistir también tendrán la oportunidad de seguir parte de la celebración desde cualquier lugar.

Las autoridades estatales han compartido durante los últimos días diversos contenidos relacionados con las actividades mundialistas, por lo que se espera que los momentos más destacados del concierto sean difundidos a través de las cuentas oficiales del Gobierno de Jalisco en Facebook, Instagram y TikTok.

De esta manera, los seguidores de Alejandro Fernández podrán mantenerse al tanto de lo que ocurra durante la velada sin necesidad de estar presentes en La Minerva.

Foto: Instagram Alfredoolivasofficial, alexoficial y lospasosdejulion

¿Qué artistas acompañarán a Alejandro Fernández?

Además de ser el protagonista de la noche, Alejandro Fernández decidió compartir este evento con invitados especiales que representan algunas de las figuras más populares del género.

El cartel estará integrado por:

Alejandro Fernández

Julión Álvarez

Alfredo Olivas

Camila Fernández

Alex Fernández

Foto: Facebook Gobierno de Jalisco

¿Cuántas personas se esperan en La Minerva?

Diversos reportes señalan que el evento podría congregar a cerca de 200 mil personas en la Glorieta de La Minerva.

La meta incluso sería superar la asistencia registrada recientemente durante la presentación de la banda Maná en el mismo lugar, espectáculo que reunió a aproximadamente 170 mil asistentes y se convirtió en uno de los eventos más concurridos de las festividades mundialistas.

¿A qué hora comenzará el espectáculo?

La cita es este jueves 25 de junio en uno de los puntos más representativos de Guadalajara. El concierto arrancará oficialmente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, desde horas antes se espera una importante afluencia de público debido a que la entrada será completamente gratuita, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación.

¿Qué recomendaciones deben tomar en cuenta los asistentes?

De acuerdo con información difundida por distintos medios, los asistentes podrán ingresar con alimentos y bebidas no alcohólicas.

No obstante, algunos objetos estarán restringidos, entre ellos los paraguas, por lo que se recomienda consultar las indicaciones oficiales y tomar precauciones ante las condiciones climáticas para disfrutar del evento sin contratiempos.