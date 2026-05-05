El nombre de Julián Gil volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez no por un nuevo proyecto, sino por unas imágenes creadas con inteligencia artificial que lo muestran junto a su hijo Matías y su expareja Marjorie de Sousa en una supuesta sesión familiar.

Las fotos, que simulan una producción de revista, comenzaron a circular con un mensaje que hablaba de una reconciliación entre Julián Gil y Marjorie de Sousa “por el bienestar de su hijo”. Sin embargo, todo se trataba de contenido generado con IA, algo que el actor no tardó en desmentir.

Julián Gil y Marjorie de Sousa

“Ojalá esos abrazos sean de verdad”: la respuesta de Julián Gil

Ante la difusión de estas fotos con IA de Julián Gil y su hijo, el actor decidió responder directamente en redes. Su mensaje fue breve, pero claro sobre cómo le afecta este tipo de contenido.

“Duele ver cómo se usa la inteligencia artificial para crear momentos que, en la vida real, aún no existen”, escribió.

En el mismo comentario, dejó ver el trasfondo personal de la situación:

“Ojalá algún día esos abrazos sean de verdad… por el bien de los tres”.

La reacción de Julián Gil no solo desmiente la supuesta reunión familiar, sino que también expone el impacto emocional que tienen este tipo de publicaciones, especialmente cuando tocan temas sensibles como su relación con su hijo Matías.

“Duele verlo”: La desgarradora reacción de Julián Gil a fotos con su hijo creadas con IA Captura de pantalla

La historia entre Julián Gil y Marjorie de Sousa

La historia entre Julián Gil y Marjorie de Sousa lleva varios años en el ojo público. Tras su separación, ambos enfrentaron un proceso legal mediático relacionado con la custodia y convivencia de su hijo.

Desde entonces, el actor ha declarado en distintas ocasiones que no ha podido convivir con Matías, aunque ha mantenido su postura de querer reconstruir la relación en algún momento.

Por eso, la circulación de estas imágenes falsas creadas con IA no pasa desapercibida. No se trata solo de desinformación, sino de una narrativa que presenta un escenario que, hasta ahora, no ha ocurrido.

“Duele verlo”: La desgarradora reacción de Julián Gil a fotos con su hijo creadas con IA IG teletomastv

La petición de Julián Gil sobre el uso de la IA

Además de expresar su sentir, Julián Gil hizo una petición directa a quienes comparten este tipo de contenido.

“Con mucho cariño, les pido que se abstengan de hacer este tipo de publicaciones”, escribió en la misma interacción.

El mensaje apunta a un tema cada vez más presente en el mundo del entretenimiento: el uso de la inteligencia artificial en imágenes de famosos, especialmente cuando se presentan como reales.

En este caso, las fotos no solo generaron confusión entre usuarios, también reforzaron una narrativa falsa sobre una posible reconciliación familiar.

“Duele verlo”: La desgarradora reacción de Julián Gil a fotos con su hijo creadas con IA IG teletomastv

IA y celebridades: una línea cada vez más difusa

El caso de Julián Gil se suma a una tendencia creciente donde la inteligencia artificial se utiliza para crear imágenes hiperrealistas de celebridades en situaciones que nunca ocurrieron.

En el ámbito del espectáculo, esto ha abierto un debate sobre los límites entre entretenimiento, ficción y desinformación. Cuando las imágenes se presentan sin contexto claro, pueden generar interpretaciones erróneas o expectativas que no corresponden a la realidad.

En situaciones como la de Julián Gil y su hijo, el impacto va más allá de lo viral. Se trata de temas personales que siguen en proceso y que, como dejó claro el actor, todavía no tienen el desenlace que las imágenes sugieren.

Mientras tanto, el actor mantiene su postura pública: no pierde la esperanza de reencontrarse con su hijo Matías, pero insiste en que ese momento, cuando ocurra, será real y no generado por una herramienta digital.