BTS en México: filtran primeras FOTOS del escenario de sus conciertos en el Estadio GNP

BTS está a nada de regresar a México después de varios años. Desde que se dio a conocer que el grupo de K-pop estaría en nuestro país para dar tres conciertos que forman parte de su gira “ARIRANG Tour”, muchos ARMYS no pueden con la emoción.

Y para ir “calentando motores” para los increíbles conciertos que dará BTS en México, en redes sociales ya se han compartido algunas imágenes que dejan ver que el montaje del escenario para sus shows ya dio inicio.

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Comienza montaje de escenario de BTS en el Estadio GNP

Como sabes, los tres conciertos de BTS se realizarán los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP y una parte que ha llamado la atención desde que comenzó el tour es el escenario en el que se presenta el grupo de K-Pop.

El escenario es 360, por lo que todos los asistentes podrán ver el show desde cualquier lugar del estadio en el que se encuentren. Por si fuera poco, también cuenta con unas pantallas enormes al centro, haciendo aún mejor la experiencia de ARMY en el concierto.

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Y a pocos días de que se realicen los conciertos de BTS en México, el montaje del escenario y algunas de las gradas en el Estadio GNP ya dio inicio.

Por medio de redes sociales se han compartido imágenes del proceso de montaje del escenario para los conciertos del grupo surcoreano. En algunas imágenes se puede observar que ya se empezó a colocar las gradas de la sección morada que estará en la parte norte del escenario.

Por otra parte, en otras imágenes se puede ver que la base principal del escenario también ya está colocada. En ella después se deberán colocar las enormes pantallas con las que todos los espectadores podrán ver el show mucho mejor.

Y algo que también ha llamado la atención es que en lo que parece ser la entrada al backstage en donde estarán los chicos de BTS, se ha colocado un enorme letrero con un fondo blanco y con letras en negro y rojo, colores que representan esta nueva era de la agrupación.

Además, también se puede ver un mensaje muy especial para BTS y todo el equipo que los acompaña ya que se lee: “Welcome to México”, es decir, “Bienvenidos a México”.

Se espera que dentro de los siguientes días se compartan más imágenes del avance del montaje del escenario en el que BTS dará sus tres conciertos.

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PJG