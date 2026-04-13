Christian Nodal y Ángela Aguilar posponen su boda religiosa; esta es la razón

Christian Nodal y Ángela Aguilar tuvieron que aplazar sus planes para su boda. Fue el propio cantante quien confirmó que su unión religiosa no se realizará en la fecha que habían considerado inicialmente.

La ceremonia, que estaba pensada para celebrarse en mayo en Zacatecas, tendrá que esperar debido a diversas circunstancias que los llevaron a tomar esta decisión.

Nodal y Ángela Aguilar r IG

¿Por qué Nodal y Ángela Aguilar pospusieron su boda?

Durante una entrevista, el famoso explicó qué fue lo que los llevó a posponer este evento tan esperado. La situación actual en el país fue un punto clave en su decisión.

" Lo estamos posponiendo por, pues la situación cómo está México".

Con estas palabras, el cantante dejó ver su preocupación la inseguridad que se vive en varias zonas, especialmente en el estado donde planeaban casarse.

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"Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad?, en el carro".

Nodal dejó ver que la razón principal por la que decidieron posponer su boda fue por el angustiante momento que vivieron hace unos meses en Zacatecas cuando quedaron en medio de un ataque.

En esa ocasión, Christian Nodal y Ángela Aguilar se encontraron cerca de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo delictivo, justo cuando salían de su rancho rumbo al aeropuerto.

ángela aguilar y nodal

Aunque en un inicio se manejó la versión de un ataque directo, posteriormente las autoridades aclararon que no estaban involucrados. Sin embargo, la cercanía con la situación fue suficiente para generar preocupación y cambiar su perspectiva sobre realizar un evento en ese momento.

La relación entre Nodal y Ángela Aguilar

A pesar de este contratiempo, la relación entre ambos sigue fortaleciéndose. Cabe recordar que la pareja ya contrajo matrimonio por la vía civil en julio de 2024, por lo que la ceremonia religiosa es un paso adicional que desean dar cuando las condiciones sean más favorables.

El cantante también aprovechó para expresar lo importante que es Ángela en su vida.

Ángela Aguilar

"Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel".

Nodal responde a las críticas

Por otro lado, en l entrevista, el artista también habló sobre las opiniones que recibe constantemente, especialmente en temas personales.

“Ahora es bien fácil juzgar vidas, juzgar cuerpos... no digo que esté bien, pero está normalizado y yo me quedó con lo bonito”.

PJG