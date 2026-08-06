"Dios así lo tenía escrito": el inesperado encuentro de Steff Loaiza con su mamá tras su muerte

Después de varias semanas alejada de las redes sociales, Steff Loaiza decidió hablar con sus seguidores sobre uno de los momentos más difíciles de su vida con la muerte de su mamá, Mary Martínez.

En un video publicado durante la madrugada, la influencer contó que ha encontrado cierto consuelo gracias a una serie de sueños en los que siente que vuelve a encontrarse con su madre. Uno de ellos, aseguró, fue tan claro que incluso pudo hacerle la pregunta que llevaba tiempo rondando en su cabeza.

Yo le pregunté a mi mamá de el porqué ella se había ido, por qué, si todo había pasado mucho, ya había estado todo muy bien, ¿qué pasaba? ¿Por qué?, recordó.

La respuesta que recibió en ese sueño fue la que, según explicó, le ayudó a entender la situación desde otra perspectiva.

Solamente me dijo que Dios había querido que fuera así. Dios así lo tenía escrito, Dios así lo quería y tenía que suceder. De una u otra forma tenía que suceder porque esos eran los planes de Dios, compartió.

Para Steff, esa experiencia marcó un antes y un después en su proceso de duelo. Aunque admite que la tristeza sigue presente, dice que esas palabras le dieron tranquilidad en medio del dolor. Incluso reveló que no ha sido la única vez que sueña con ella.

Cuando más la extraño, mi mamá viene a visitarme en mis sueños, expresó.

La creadora de contenido aseguró que hoy intenta quedarse con ese mensaje y aceptar que la muerte de su madre era algo que escapaba de sus manos.

Me quedo con eso y de nuevo les repito, pues esa era la voluntad de Dios, como se los dije desde un inicio… él tuvo su última palabra y así tuvo que ser, añadió.

El duelo también afectó su salud mental

Además de hablar del aspecto espiritual de su pérdida, Steff Loaiza contó que los meses en los que su mamá estuvo hospitalizada fueron física y emocionalmente muy desgastantes.

Explicó que desde que comenzó la enfermedad vivió con ansiedad constante, miedo e insomnio, por lo que finalmente buscó ayuda médica.

Tengo como cuatro o cinco meses tomando ese medicamento y la verdad me ha ayudado mucho, me ayudó a dormir, me ayudó a dejar de pensar, confesó.

La influencer recordó que durante la hospitalización prácticamente no lograba descansar porque vivía con la preocupación de recibir una mala noticia.

Yo no podía dormir. Me la pasaba alerta, me dormía por la melatonina pero me levantaba a cada rato con miedo, orando, relató.

Fue entonces cuando especialistas y personas cercanas le recomendaron iniciar un tratamiento para controlar la ansiedad. Desde entonces, dice sentirse mucho más estable y capaz de enfrentar el duelo de una manera más saludable.

Steff Loaiza

También destacó que el apoyo de su familia, amigos y seguidores ha sido clave para no sentirse sola en este proceso.

Tengo buena red de apoyo, tengo gente que me quiere, no me han dejado sola, mi familia no me ha abandonado, afirmó.

Así fue la enfermedad de la mamá de Steff Loaiza

Mary Martínez, madre de Steff y Kimberly Loaiza, falleció el 17 de junio de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, después de permanecer cerca de seis meses internada en terapia intensiva.

Su estado de salud se complicó debido a problemas derivados de la diabetes que padecía y una fuerte infección. Durante su hospitalización necesitó asistencia respiratoria e intubación, hasta que finalmente murió por complicaciones relacionadas con un choque séptico y un paro cardíaco.

La larga estancia en el hospital generó gastos médicos millonarios, por lo que la familia organizó una campaña de recaudación en GoFundMe. Gracias al apoyo de miles de seguidores y de otras figuras de internet, lograron reunir alrededor de 3.7 millones de pesos para cubrir parte de los costos.

Steff Loaiza

En su reciente mensaje, Steff también aprovechó para desmentir versiones que circularon en redes sociales sobre una presunta negligencia médica o conflictos familiares alrededor del caso.

Por el contrario, expresó su agradecimiento hacia el hospital y el personal que atendió a su mamá durante esos meses.

Nos ayudaron en muchísimas cosas, no solamente en descuentos para mi mamá. Los doctores, el mismo dueño del hospital también, comentó.

Mamá de Kimberly Loaiza IG

Aunque reconoce que el vacío que dejó su madre sigue siendo enorme, Steff Loaiza asegura que poco a poco ha aprendido a seguir adelante. Entre la ayuda profesional, el apoyo de sus seres queridos y esos sueños que describe como encuentros especiales, la influencer busca recordar a su mamá desde el amor.