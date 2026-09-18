Diego Luna explora sus propias ausencias en la cinta 'Ceniza en la boca'

TORONTO.— Hace 25 años, Diego Luna y Gael García llegaron por primera vez al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para presentar Y tu mamá también, la película dirigida por Alfonso Cuaron que se convertiría en uno de los más grandes éxitos del cine mexicano y que cambiaría la vida de muchos de quienes la hicieron.

Sin embargo esa proyección fue cancelada debido a los atentados terroristas ocurridos en Nueva York el 11 de septiembre, razón por la que todo el equipo de la película permaneció varado en esta ciudad canadiense.

Este año, los charolastras regresaron al TIFF, pero en su faceta de directores: Gael con Hombre al agua y Diego con Ceniza en la boca, adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro que estrenó en el Festival de Cannes y ahora se presentó en Canadá como su premier Norteamericana.

Esta historia sobre migración, abandono y despedidas, que se estrenará en noviembre en México, nos permitió platicar con la actriz Anna Diaz y con Diego Luna sobre esta nueva aventura en la dirección de cine, que se suma a sus trabajos previos de Abel (2010), César Chávez (2014) y Mr. Pig (2016).

Excélsior: ¿Qué representa para ti presentar esta película en un Festival como el Toronto?

Diego Luna: Hace 25 años, digamos que había ido a algunos festivales en México, pero no había salido del país con mi trabajo. Entonces fuimos a Venecia a presentar Y tu mamá también y de ahí, nos venimos para acá.

Desde entonces, Toronto es un puerto para el cine en español, que además conecta con muchísimo público: las salas están llenas y es bien bonito ir a un festival que es para el público, que se trata del público y que existe porque el público responde. A mí me encanta porque esa retroalimentación es la que uno necesita, ¿no? Y a veces, el cine te aliena, y aquí puedes vivir esa respuesta de la gente.

De todos los universos de posibilidades que tenías para escoger una historia que contar como director, ¿por qué escogiste ésta? ¿En qué conecta la historia?

DL: Es un libro poderosísimo de Brenda Navarro, que recomiendo mucho que lean. Encontré un libro sobre la distancia entre una madre y una hija, sobre el sacrificio, pero también sobre el abandono. Y a mí los temas de maternidad, paternidad, de distancia ... me pegan muchísimo por mi propia historia y ahí encontré algo que resonó profundo en mí. Entonces, me parecía muy interesante.

Aprovechando la entrevista, y al notar que toca el turno de las preguntas a su actriz Anna Diaz, Diego toma la iniciativa y se adelanta para preguntar algo que siempre había querido saber.

DL: A ver, Ana, te quiero hacer una pregunta, es muy seria (dice en tono de broma). A veces (en el rodaje) me mirabas con cara de que me querías decir algo. ¿Hablo mucho cuando dirijo? ¿O hubieras deseado que diera indicaciones más cortitas?

Anna Díaz: No, creo que eso hacía que se abriera un diálogo y a mí me encanta escuchar. Creo que soy de esas personas que escucha más de lo que habla. Entonces también era muy interesante ver la perspectiva que tú tenías del personaje para crear juntos a Lucila.

Originaria de Campeche, y egresada de la Licenciatura en teatro de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Anna ha tenido una meteórica y espectacular trayectoria en cine, con títulos que van de La cocina, de Alonso Ruizpalacios, a Hombre al agua, de Gael García Bernal, pasando por Un cuento de pescadores, de Edgar Nito, Déjame estar contigo, de Isaac Cherem, y ahora Ceniza en la boca.

TDiego Rabasa, Hamza Ali, Anna Díaz, Diego Luna y Munir Atalla. AFP

¿Cómo ha sido trabajar con estos directores que están en lo más top del cine mexicano y cómo ha cambiado tu vida a partir del éxito de estos proyectos?

AD: Pues estoy muy sorprendida. Si por algo estoy agradecida es porque he trabajado con personas que admiro y que he admirado por mucho tiempo. Yo antes me dedicaba al teatro y la primera película que me inspiró a hacer cine, además de Amores perros, fue Güeros, de Ruizpalacios.

Fue ahí cuando dije: “Ése es el cine que quiero hacer.” Y ahora estar aquí al lado de Diego, y presentando dos películas en Toronto... estoy feliz. No sé qué he hecho para estar aquí, pero espero seguir haciéndolo.

¿Me gustaría saber por qué creen que es necesaria una película como Ceniza en la boca?

Porque de alguna manera todos migramos y como decía Diego, también todos recibimos a migrantes y creo que hay que generar este tipo de empatía. Creo que estamos en tiempos muy feos, muy violentos, donde ya no se vale estar peleándose por los territorios. Creo que sí podemos romper esas barreras, al menos desde seguir creyendo en la humanidad, eso ya es un gran acierto.

DL: Yo quiero contestar la pregunta que se hizo Anna, porque dices que no sabes qué te trajo aquí y yo creo que, además de que sí lo sabes, porque conoces tu herramienta, es que creo que hay pocas actrices como Anna. Y en el momento en que eso aparece, en el momento en que te das cuenta de la clase de actriz que es Anna, ya no es nada más que necesites buscar.

Es una actriz que lo que sea que tú propongas lo lleva a un espacio y a un lugar que termina sorprendiéndote, que termina como aleccionando de alguna forma y terminas entendiendo por qué quieres hacer lo que quieres cuando le entregas esa responsabilidad.

También me gustaría decirte otra cosa, Anna: hablaste de Ruizpalacios y hablaste de Gael y de mí, y los tres tenemos contacto con el teatro y tú te hiciste en el teatro y eso también creo que es una conexión que no se puede negar.

¿Por qué Ceniza en la boca es una película relevante en estos tiempos?

DL: Yo diría que porque le recuerda al espectador, o que espero que le pueda recordar al espectador, lo importante que es no perder la curiosidad por la historia de los otros.

De la cinta

En busca de una vida mejor, Lucila viaja con su hermano Diego desde México para encontrarse con su madre en Madrid, quien lleva ahí ocho años trabajando ilegalmente para mantenerlos. Al llegar, la vida que los espera resulta más dura de lo que imaginaban.

¿Qué dice la crítica?

Un estudio compasivo y lúcido de una joven que busca un lugar al que llamar hogar, impulsado por la interpretación evocadora de Anna Díaz, que expresa un mundo de descontento a través de las miradas más sencillas", Tim Grierson. Screendaily.