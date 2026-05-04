BTS Swimside en CDMX: fecha, lugar y cómo registrarte para la experiencia con Spotify

BTS está a unos días de pisar de nuevo tierras mexicanas y debido a que es un gran acontecimiento para todo ARMY, ya se preparan varias actividades como la Pop up store que se realizará, así como la experiencia inmersiva de Spotify: Swimside.

Aunque este evento ya se había anunciado hace unas semanas, es hasta ahora que por fin se revelaron más detalles del evento que estará inspirado en la nueva era de BTS, “ARIRANG”. Aquí te contamos lo que se sabe sobre Swimside.

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¿Cuándo y dónde será la experiencia inmersiva Swimside BTS y Spotify?

Te contamos que esta mañana por medio de redes sociales se comenzó a revelar los detalles de dónde y la hora en la que se realizará Swimside de BTS con Spotify.

La fecha en la que se realizará será el 8 de mayo en un horario de 10:00 AM a 2:00 PM. El lugar en donde deberá llegar ARMY es Dr Carmona y Valle 147, Col. Doctores.

También se adelantó que la experiencia tiene una duración de aproximadamente 25 minutos.

¿Cómo registrarte para Swimside de BTS y Spotify?

Toma en cuenta que no todos podrán ser parte de esta experiencia inmersiva, solo aquellos a los que les apareció una notificación en su app o un correo para invitarlos a Swimside de BTS son quienes tendrán acceso.

Si te llegó la invitación, lo único que deberás hacer es registrarte, colocar algunos datos que te pedirá la app, así como elegir un horario para poder ir a la experiencia inmersiva.

Especial

Sin embargo, algunos ARMYS mencionan que aunque recibieron la invitación, al momento de hacer su registro les muestra que los horarios para acudir a Swimside ya se encuentran agotados.

¿Qué actividades hay en Swimside de BTS y dónde se ha realizado?

Tras el lanzamiento de su nuevo disco, BTS realizó una experiencia para todos sus fans en colaboración con Spotify. Seúl fue el primer lugar en vivir el SWIMSIDE en donde ARMY pudo disfrutar de actividades relacionadas al comeback del grupo coreano.

En esta ciudad de Corea del Sur los fans de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook pudieron disfrutar de cruceros, spots para fotos relacionadas a la canción “SWIM”, actividades interactivas, una pop- up y mucho más.

BTS

Por su parte, en Nueva York la semana pasada también hubo un SWIMSIDE. En ella hubo varias actividades, pero la más importante fue la presentación de BTS en la parte superior de un edificio en donde algunos fans tuvieron la oportunidad de escuchar en vivo canciones incluidas en “ARIRANG”.

Por ahora, para México no se han revelado qué actividades habrá en el Swimside, aunque Spotify mencionó que BTS no estará presente, pero sin duda será una gran experiencia para ARMY.

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PJG