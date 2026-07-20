¿Defiende a su primo? Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra Alfonso Obregón, voz de Shrek

Rafael Inclán habló por primera vez sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, actor de doblaje conocido principalmente por la voz de Shrek, quien recientemente viajó a Cali Colombia, mientras enfrenta una denuncia formal presentada en México por presuntos delitos de abuso sexual.

Alfonso Obregón volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego del testimonio de Brenda Rivero, personalidad ligada a la industria del doblaje en México, quien recientemente rompió el silencio de los hechos que habrían ocurrido cuando ella tenía 16 años, mientras que el primo de Inclán tenía 50 años.

De acuerdo con Brenda, tomó la decisión de hablar públicamente de los hechos después de enfrentar durante mucho tiempo sentimientos de miedo, vergüenza y silencio.

Rivero sostuvo que el actor habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con su familia para cometer los presuntos actos, motivo por el que decidió acudir ante las autoridades.

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra Alfonso Obregón

Rafael Inclán habla sobre su primo Alfonso Obregón. Especial

Fue durante un encuentro con medios de comunicación en donde Inclán fue cuestionado sobre el caso que involucra a Alfonso Obregón.

Ante los señalamientos, el reconocido actor respondió dejó claro que todavía no conoce los detalles de la investigación y prefirió no emitir conclusiones antes de hablar directamente con él.

Tras escuchar las acusaciones relacionadas con su primo, Rafael Inclán refirió que desconocía totalmente sobre ello y que se iba enterando por medio de los reporteros, quienes le informaron que el delito del que se le acusa a Obregón es acoso.

¿Acoso? Bueno, pero el acoso es también visual, manual o escrito, ¿no? El acoso es de muchas formas. Con la pura mirada te acosan”, expresó durante la entrevista.

Inclán insistió en que no contaba con la información suficiente para emitir una postura y reiteró que buscaría a su primo para conocer su versión de los hechos, antes de hacer cualquier comentario.

Mientras no se sepa, no... Voy a hablar con Alfonso, a ver en qué situación está y así se le puede ayudar”, afirmó.

¿Confía en su primo?

Sobre el proceso legal, Inclán dijo también desconocer cómo avanza y prefirió no especular ni emitir algún juicio sobre el caso.

La verdad, no estoy enterado como para no decir cosas que no son ciertas”, comentó, dejando claro que no pretendía emitir opiniones sin información confirmada.

En tanto, acerca del viaje a Colombia de Obregón, el actor señaló que no ha tenido contacto reciente con él.

No sé nada. No nos hemos hablado Alfonso y yo... Pero voy a marcarle a él o a su hermana, a ver quién sabe algo”, señaló.

Además, cuando los reporteros le preguntaron si confiaba en la inocencia de su primo, el actor respondió de manera cautelosa.

No confío... Confío en que no se haya metido en un problema y que no proceda negativamente para su carrera y su vida”, expresó.

¿Hay más víctimas del actor de doblaje?

Rafael Inclán habla sobre su primo Alfonso Obregón. Especial

La investigación contra Alfonso Obregón está en curso en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por abuso sexual, por el caso de Brenda Rivero, sin embargo, podría sumarse dos nuevas acusaciones por el mismo delito.

De acuerdo con Gerardo Matín, abogado de Brenda Rivero, lo contactaron dos personas más del mismo tema, aunque dijo esperar a tener las pruebas contundentes para proceder.

El representante legal de Brenda revisará si existen elementos suficientes para sumar las nuevas acusaciones contra Obregón.

En el caso de Brenda, está claro el testimonio, que indica que el actor le propuso al inicio una relación sentimental en secreto y después de la cercanía derivó en comentarios sexuales y presuntos tocamientos sin consentimiento.

Esta acusación toma relevancia puesto que el actor ya enfrentó un proceso en 2024 por acusaciones de abuso sexual presentadas por exalumnas de sus cursos de doblaje.

Obregón pasó varios días en el Reclusorio Norte y después un juez resolvió su no vinculación a proceso por falta de elementos probatorios.

Conocido por la voz de Shrek

Rafael Inclán habla sobre su primo Alfonso Obregón. Especial

Alfonso Obregón es uno de los actores de doblaje más reconocidos de México, con una trayectoria de más de cuatro décadas en cine, televisión y animación. Es especialmente recordado por dar voz a Shrek en todas las películas de la saga estrenadas entre 2001 y 2010 para Latinoamérica, además de interpretar a personajes como Bugs Bunny en diversas producciones de Looney Tunes.

Su trabajo contribuyó a que el doblaje latino de Shrek se convirtiera en un fenómeno cultural gracias a la adaptación de los diálogos y el humor para el público hispanohablante.

En 2026 se confirmó que Obregón quedó fuera del doblaje latino de la nueva película de Shrek 5. Aunque el actor manifestó en distintas ocasiones que deseaba regresar al papel, también señaló que buscaba mejores condiciones económicas, reconocimiento en los créditos y participar en la dirección del doblaje.

El estudio lanzó el primer tráiler con una nueva voz para el ogro verde, mientras sí regresaron Eugenio Derbez como Burro y Dulce Guerrero como Fiona.