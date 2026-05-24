Defiende Iñárritu compartir, mas no revelar; presenta libro de Amores Perros

“Qué es una película si no un acto de fe”, sostiene un joven Iñárritu de 27 años que fue grabado en una fiesta que celebraba el comienzo de filmaciones de Amores perros. Detrás de la cámara estaba Fernando Llanos, making of y storyborder del filme, y en la sala el equipo completo, destacando el guionista Guillermo Arriaga y el fotógrafo Rodrigo Prieto, ninguno se imaginaba que 25 años después seguirían recordando esta obra, y mucho menos que estarían presentando un libro de todo el detrás de su realización.

“El enriquecimiento humano es la licencia del cine, el viaje no es el resultado el cine es un acto de revelación y de autorregulación, te encuentras a ti mismo con tus vulnerabilidades y con tus fortalezas, hay que hacer cine con el cuerpo porque hacer cine con una computadora es muy peligroso, hay que vivirlo, aquí documentamos eso que vivimos nosotros”, explicó Iñárritu en conferencia de prensa.

Octavio fue interpretado por Gael García Bernal. Foto: Eduardo Jiménez.

Pero hay algo distinto en este nuevo libro enmarcado en el 25 aniversario, y es que ese detrás de cámaras no fue pensado para en un futuro lucrar con él, sino únicamente para tener documento, testigo, de todo lo que ocurría en el set de filmación, hoy es una estrategia, algo que ya forma parte de todas las películas para incitar al público a verlas.

“Hoy día cuando haces una película hay gente interesada en el marketing, el mundo está tomado por marketing guys y financieros, eso es parte de lo que pasamos hoy en el mundo. Esa ocasión teníamos un fotógrafo pero nunca hubo una intención de capturar fotos hermosas para entonces con eso entregar una película, no, esas fotos quedaron siempre relegadas, nunca se hizo un libro, Amores perros pasó y se acabó. En el aniversario 20 descubrimos una cantidad de fotos que no eran cuidadas había una documentación de momentos hermosos que se notaban sinceros estos documentos nadie los ha visto, pósters que no sucedieron pero eran simpáticos, al abrirla con ese olor de la melancolía. Así empezó se fue haciendo muy poco a poco”, detalla el director.

Hoy todos esos detalles de la filmación ven finalmente la luz en forma de un libro, pero contrario a lo que hacen las producciones hoy día, de mostrar todas las técnicas y métodos de filmación, Alejandro defiende, es un libro hecho para compartir, nunca para develar los secretos de una película, algo que ve como una delgada línea entre mostrar conocimiento haciendo una película, y el mago revelando sus secretos.

Vanessa Bauche dio vida a Susana en la cinta Amores Perroos. Foto: Eduardo Jiménez.

“Es encontrar la manera de compartir lo que uno vive nunca sale en la película, hay cintas que pasan años haciéndose, antes no había YouTube, social media, era un misterio ir a un set, comprabas libros, documentos el cine, se mantenía un misterio, el cine es magia, se ha perdido un poco, hay tanta información falsa en las redes. El mago que explica el truco, ahí sí se rompe la magia, no es explicar el truco, es el proceso de la ilusión. Aparentemente el truco es poético pero exige de los colaboradores un dominio del oficio y eso es bonito compartir, es un trabajo duro, difícil, no explicar el truco, ahora se ha abusado, ya la película explica el green, explican esa sobreexposición. Es compartir conocimiento no echar a perder la experiencia”, defiende el cineasta.

En el libro además hay colaboración de Walter Salles, Jorge Volpi, Wendy Guerra o Juan Villoro, que aportan su análisis de la obra que para muchos cambió la forma de hacer cine contemporáneo, que definió, primero por amistad, pero también porque abonan a eso que él quiso transmitir con su película hace 25 años.

“Volpi tiene una mexicanidad profunda, él me ha manifestado un entendimiento profundo de la película, Walter Salles, creo que es el entendimiento profundo de la obra, y lo que es compartir una visión con amigos, alguien que entendiera el contexto de lo que significa Amores perros”, dijo.

Foto: Eduardo Jiménez.

Todo, sin embargo, fue una forma también de verse a sí mismo en el pasado, de observar como él mismo ha crecido y evolucionado, más ahora, en un año donde estrena su nueva película Digger, que será protagonizada por Tom Cruise.

“Me gusta explorar haciendo una película, me aburro cuando hago algo que ya hice, el cine es parte de mi vida pero no es mi vida. La vida es más grande que el cine, el cine es un vehículo que me hace explorar cosas.

“Es una película esquizofrenia, nunca había hecho algo así, técnicamente totalmente me gusta explorar, no todos los temas se pueden abordar de una sola forma”.

*mcam