¿Habrá show de medio tiempo en México vs Inglaterra?; estos artistas se presentarían en Estadio CDMX

El Mundial 2026 ha unido en festejos a millones de aficionados e incluso a personas que descubrieron un nuevo gusto por apoyar a la Selección Mexicana. Sin embargo, las celebraciones no solo se han vivido dentro de la cancha, ya que la música ha desempeñado un papel importante.

Tanto en los conciertos gratuitos como en los festejos presenciales y en los videos que se han reproducido millones de veces con canciones que se han convertido en himnos para alentar al conjunto tricolor.

En este contexto, las especulaciones sobre un show de medio tiempo durante el partido entre México vs Inglaterra cobran cada vez más fuerza. No solo se trata del quinto partido de la Selección Mexicana en el torneo, sino que también marcaría la última participación del Estadio Ciudad de México como sede del Mundial 2026.

Aunque la FIFA no ha emitido un comunicado oficial para confirmar el espectáculo ni el cartel de artistas, diversos rumores han adelantado quiénes serían los encargados de poner la música en uno de los encuentros más esperados del torneo.

Maná prende en el Estadio Ciudad de México. Especial

¿Habrá show de medio tiempo en el México vs Inglaterra del Mundial 2026?

De acuerdo con información difundida por la periodista Danielle Dithurbide, el partido entre México vs Inglaterra tendría un espectáculo musical durante el descanso del encuentro, como parte de la estrategia de entretenimiento que ha acompañado algunos de los eventos del Mundial 2026.

Esta posibilidad ha generado gran expectativa, ya que el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá ha apostado por una mayor integración entre el deporte y la música. Prueba de ello fue la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Ciudad de México, que contó con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Pese a las especulaciones, la FIFA no ha confirmado oficialmente que todos los encuentros de eliminación directa incluyan un espectáculo de medio tiempo, por lo que la información continúa basada en versiones periodísticas.

Maná prende en el Estadio Ciudad de México. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

¿Qué artistas se presentarían durante el medio tiempo en el Estadio Ciudad de México?

Los rumores difundidos en diversos medios señalan que Maná sería uno de los protagonistas del espectáculo musical.

La agrupación tapatía encabezó parte de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 junto con otros artistas como Shakira, Belinda, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y J Balvin, por lo que su regreso al Estadio Ciudad de México luce como una posibilidad para uno de los encuentros más importantes del torneo.

Además, la banda se presentó el pasado 17 de junio ante más de 150 mil personas en La Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, durante un concierto gratuito organizado por el Gobierno de Jalisco como parte de las celebraciones de la fiesta futbolera.

Cabe señalar que el grupo volvió a convertirse en tendencia después de que su vocalista, Fher Olvera, respondiera al cantante de Oasis, Liam Gallagher, quien aseguró que Inglaterra vencería por goleada a la Selección Mexicana.

Fher Olvera de Maná y Liam Gallagher de Oasis. Foto: Cuartoscuro y Reuters

La respuesta del músico mexicano se viralizó rápidamente en redes sociales y añadió un ingrediente extra a la expectativa previa al partido entre ambas selecciones.

Además de la supuesta presentación de Maná, los aficionados de la Selección Mexicana han impulsado rumores sobre una posible participación de Caifanes en el show de medio tiempo.

Todo comenzó con el ya conocido meme mexicano "Pongan a Caifanes", que hace referencia a esa persona que, en cualquier reunión o festejo, siempre pide música de la agrupación. A partir de ello, cientos de usuarios comenzaron a publicar esa frase en las redes sociales de la Selección Mexicana.

Como respuesta, la cuenta oficial de TikTok de la Selección compartió un video con distintos momentos del combinado nacional acompañado por la canción "Aquí no es así", de Caifanes, junto con la descripción: "Aquí no es aaaaasiiiii 🇲🇽 ¡VAMOS JUNTOS!".

Además, entre los comentarios puede leerse el mensaje "PUSIMOS A CAIFANES". Incluso, al responder a un usuario que preguntó "¿Ya nos vas a contar el chisme?", la cuenta contestó con un enigmático "¿Será?".

¿Habrá show de medio tiempo en México vs Inglaterra? Captura de pantalla.

¿"Aquí no es así", de Caifanes, se convierte en himno previo al México vs Inglaterra?

Los aficionados al futbol no han dejado de relacionar la música con el balompié y, ahora, es el turno de "Aquí no es así", de Caifanes, canción que muchos han adoptado como un himno no oficial para el enfrentamiento entre México contra Inglaterra.

La mayoría de los videos comienza con imágenes de los jugadores de la Selección de Inglaterra, sus aficionados y algunos lugares emblemáticos del país. Posteriormente aparecen escenas de momentos destacados de la Selección Mexicana, sus futbolistas y los festejos tras su participación en el Mundial 2026.

"Aquí no es así" fue publicada en 1994 como parte del álbum El nervio del volcán. Con el paso de los años, diversos seguidores y especialistas han interpretado su letra como una alegoría de la Conquista de México.

Esta interpretación se sustenta en versos que describen la llegada de un personaje que desconoce las costumbres y los espacios sagrados de un pueblo, como la frase "pisoteando sabios templos de amor espiritual". No obstante, Saúl Hernández nunca ha confirmado que esa haya sido la intención original de la composición.

En el contexto mundialista, esa lectura también se trasladó al ámbito deportivo. Numerosos aficionados utilizan la canción como una forma de exaltar la identidad y el orgullo por la cultura mexicana durante los partidos de la Selección, especialmente en el duelo ante Inglaterra.

Así, el tema se interpreta como una expresión de pertenencia y apoyo al representativo nacional, más que como un mensaje de carácter político o de reivindicación histórica.

¿Cuándo será el México vs Inglaterra?

El encuentro entre México vs Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, inmueble que fue remodelado para albergar partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, este será el último encuentro del torneo que se dispute en la capital del país.

El compromiso corresponde a los octavos de final y representa uno de los partidos más atractivos de esta fase, ya que enfrentará a la Selección Mexicana con una de las potencias históricas del futbol mundial.

Además del atractivo deportivo, la expectativa alrededor del encuentro ha crecido por la posibilidad de un espectáculo musical durante el medio tiempo y por la conversación que protagonizaron Fher Olvera y Liam Gallagher en los días previos al partido.