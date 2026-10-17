Manuel 'Flaco' Ibáñez recordó el día en que corrió a José José de una fiesta en Monterrey

El comediante Manuel 'Flaco' Ibáñez expulsó a José José de su propia habitación de hotel tras protagonizar una descontrolada celebración conjunta. La histórica anécdota ocurrió en la ciudad de Monterrey, donde ambos artistas coincidieron por motivos de trabajo y decidieron compartir unos tragos. El encuentro casual mutó velozmente hacia una intensa juerga de 72 horas ininterrumpidas entre botellas de alcohol e interminables charlas de madrugada.

El relato oficial surgió a través de diversas entrevistas recientes donde el actor detalló los pormenores de aquel mítico encuentro festivo. Todo arrancó tras la finalización de un concierto del 'Príncipe de la Canción' en la capital del estado de Nuevo León. El comediante invitó al intérprete a su suite presidencial para disfrutar una plática tranquila y relajarse lejos del asedio de la prensa local.

José José coincidió con el 'Flaco' Ibáñez en Monterrey. Foto: Mezcalent

La intención inicial contemplaba únicamente una velada serena para intercambiar experiencias y descansar de sus agotadoras rutinas laborales en los escenarios. Los planes cambiaron drásticamente cuando los dos astros del entretenimiento destaparon las primeras botellas de tequila y coñac dentro de los lujosos aposentos. Las risas reemplazaron al cansancio, anulando cualquier posibilidad de dormir desde el sábado por la noche hasta la tarde del martes siguiente.

La dinámica fluyó con tanta naturalidad que el tiempo perdió todo sentido para los dos famosos recluidos en el piso ejecutivo del edificio. Las botellas vacías se acumularon velozmente mientras los chistes y las confesiones personales marcaban el ritmo de la kilométrica reunión a puerta cerrada. La energía inagotable del legendario cantante sorprendió al humorista, quien finalmente cedió ante el agotamiento físico extremo provocado por el desvelo.

La estricta condición musical en la suite

Durante las primeras horas de la reunión, el ídolo musical aceptó tomar una guitarra acústica para improvisar un sorpresivo "palomazo" privado. El cantante impuso una única y tajante regla antes de afinar el instrumento para complacer a su anfitrión en medio de la ruidosa celebración. "Nada más no me pidan 'El Triste' ni 'La Nave del Olvido'", advirtió el artista para proteger sus cuerdas vocales del inmenso esfuerzo requerido.

El actor respetó la exigencia de su invitado y disfrutó de un concierto exclusivo e irrepetible en la intimidad de sus habitaciones. La interpretación de melodías menos desgastantes permitió al ícono romántico mantener la voz intacta para continuar la conversación durante el resto del fin de semana. La bohemia incluyó múltiples canciones del repertorio clásico mexicano, creando un ambiente inmejorable de camaradería entre las dos figuras del espectáculo.

'Flaco' Ibáñez invitó a José José a su suite. Foto: Mezcalent

Esta sesión musical acústica elevó los ánimos de los presentes y sepultó por completo la idea de dar por terminada la plática nocturna. El alcohol fluyó en mayores cantidades tras los primeros acordes, extendiendo la madrugada y conectando el festejo de manera directa con la mañana del domingo. Ninguno de los dos protagonistas dimensionó las caóticas consecuencias logísticas que este encierro provocaría en el equipo de trabajo del famoso cantante.

Siete vuelos perdidos y el colapso físico

La crisis estalló fuera de la suite cuando el asistente personal del vocalista comenzó a buscar desesperadamente a su jefe por los pasillos. El trabajador interceptó al 'Flaco' Ibáñez en múltiples ocasiones para suplicarle su intervención directa frente a la incansable terquedad del célebre intérprete. "Señor, ya córralo por favor, ya van siete veces que perdemos el vuelo", rogó el empleado ante el inminente colapso de la agenda.

José José seguía la fiesta, a pesar de verse afectado. Foto: Mezcalent

El equipo del cantante reprogramó inútilmente los itinerarios de viaje en las aerolíneas mientras la bohemia continuaba su curso en el interior del cuarto. La resistencia física del comediante llegó finalmente a su límite absoluto tras tres días completos de vigilia, forzando una intervención drástica para terminar la odisea. Sin fuerzas para sostenerse en pie ni mantener el hilo de la conversación, el actor enfrentó directamente a su inagotable compañero de copas.

"Ya estuvo José, ya no puedo más, ya vete", sentenció el humorista para expulsar definitivamente a su amigo de la lujosa habitación regiomontana. El desgaste corporal dictó el punto final de esta legendaria parranda que hoy ocupa un lugar especial en la historia de la farándula nacional. El cantante aceptó la derrota con humor, abandonó el recinto hotelero y partió rumbo al aeropuerto para intentar abordar su octavo vuelo programado.