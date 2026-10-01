Nos toca rendir un homenaje a uno de los grupos más emblemáticos del Rock, The Doors

La agrupación Dance on Fire prepara una presentación dedicada a The Doors, uno de los grupos más representativos del rock, el próximo viernes 16 de octubre en el Hotel BelAir Unique, en la Ciudad de México.

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El grupo busca recrear parte de la esencia que The Doors llevó a los escenarios, aunque sus integrantes reconocen que su propuesta no pretende igualar o sustituir al grupo estadunidense, sino rendirle homenaje a través de su música.

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“Lo que pretendemos es transmitir la esencia (o parte de ella), de lo que The Doors hacía en los escenarios. Y cuando decimos ‘parte de ella’ no significa que no lo demos todo en el escenario, pero entendemos que a The Doors jamás nadie podrá igualarlos, por eso lo nuestro no es una imitación, es un homenaje a uno de los grupos más emblemáticos del Rock”, expresó en entrevista Toño Po, vocalista de Dance on Fire, tributo a The Doors.

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La agrupación está integrada por Toño Po, en la voz; Kevin Landaverde, en la batería; Jorge Vargas, en los teclados, y Luis Guerrero, en la guitarra.

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De acuerdo con los músicos, la presentación comenzará con un repertorio de rock de las décadas de 1970 y 1980, para posteriormente dedicar el concierto a los temas más conocidos de The Doors.

“Somos fans de la música de Jim Morrison, un legado que él nos dejó y buscamos en cada interpretación recrear su música que hizo y sigue haciendo historia. Desde muy chicos, siempre nos atrajo su música, su estilo y su rebeldía y hoy en cada concierto que nos presentamos, es un homenaje para ellos”, señaló Luis Guerrero, guitarrista de la agrupación.

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En 2026 se cumplen 61 años de la formación de The Doors en Los Ángeles, en julio de 1965. Aunque la etapa principal del grupo con Jim Morrison concluyó en 1973, su música continúa formando parte de la historia del rock.

Por su parte, Jorge Vargas, tecladista, destacó la relación que los integrantes de Dance on Fire mantienen con la música de la banda.

“Para nosotros es un privilegio, pero sobre todo un placer interpretar la música de The Doors. Empezamos siendo fans de ellos y por eso intentamos recrear su música lo más fielmente posible”.

El músico agregó que cada presentación representa una experiencia distinta debido a la interacción con el público.

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“Para nosotros cada escenario es una experiencia distinta y definitivamente cada público es parte importante de la magia que se crea en cada presentación. Conocemos al público del sur de la CDMX y confiamos en que la noche del viernes 16 de octubre las puertas de la percepción se abrirán”.

La presentación está programada para el viernes 16 de octubre en el Hotel BelAir Unique. Los integrantes de Dance on Fire señalaron que esperan que el público pueda acercarse a la música de The Doors a través de su interpretación.

Los boletos tienen un costo de 300 pesos en preventa y 350 pesos el día del evento. También se contempla una promoción para las primeras cinco personas que envíen un mensaje de WhatsApp al número 55-30-49-84-11 e indiquen que conocieron el evento a través de esta promoción, quienes podrán obtener un acceso 2x1.