"Quiero conocer el mundo de otra manera": Arcángel anuncia un largo descanso tras su gira

El cantante puertorriqueño Arcángel anunció durante su concierto de este jueves en el Palacio de los Deportes que, al finalizar la gira que lo llevó a México, se tomará un descanso para recorrer el mundo.

Quiero conocer el mundo de otra manera. Hasta ahora siempre ha sido así, por conciertos o por trabajo, pero quiero ser también un turista y vivirlo de otra manera, dijo Arcángel.

El concierto sirvió para celebrar sus 20 años de trayectoria, por lo que durante poco más de tres horas hizo un recorrido por sus principales éxitos, desde temas clásicos como Bonita hasta canciones más recientes como Sigues con él.

También pasó por el trap con canciones como Me acostumbré, Me ama y me odia y Tú no vive así, además de interpretar algunos de sus remixes, a los que suele añadir ese sello de "poesía urbana".

Ciudad de México a 13 de agosto de 2026. El cantante puertorriqueño Arcángel se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su gira La 8a Maravilla World Tour 20 Aniversario. Foto: Alejandro Aguilar ALEJANDRO AGUILAR

Con su estilo característico, la voz suave y aguda y sus líricas veloces, Arcángel mantuvo al público de pie durante prácticamente toda la noche.

Un descanso "muy extenso" y un relevo familiar

El público respondió con energía y no dejó de perrear ni de corear las canciones, mientras el Palacio de los Deportes lució lleno, incluida la pista, donde sus seguidores cantaron temas de diferentes etapas de su carrera.

La celebración también llegó hasta su más reciente producción, La 8va Maravilla.

Aunque Arcángel anunció que después de esta gira se tomará un descanso "muy extenso", dejó claro que no piensa descuidar el negocio musical.

Ciudad de México a 13 de agosto de 2026. El cantante puertorriqueño Arcángel se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su gira La 8a Maravilla World Tour 20 Aniversario. Foto: Alejandro Aguilar ALEJANDRO AGUILAR

Durante el concierto, cedió en vivo la batuta a su hijo, Austin Jr., con quien interpretó dos canciones ante el público mexicano, que rápidamente se sumó a la celebración.

Uno de los principales motivos por los que el cantante decidió hacer esta pausa tiene que ver con su salud emocional.

No es como que yo esté mal ahora, pero siempre es necesario tomarse un descanso y tomar en cuenta el tema de la salud mental, algo que muy poco se habla, aseguró.

Arcángel responde a la polémica en España

Durante un concierto en España, Arcángel generó críticas por sus comentarios sobre la historia entre ese país y Latinoamérica. En aquella presentación aseguró que España no le debía disculpas a nadie y cuestionó algunas de las consecuencias de la colonización.

Algunos dicen que nos robaron el oro… pero ¿y las calles y las escuelas? Nosotros éramos indios y España nos puso a hablar, nos puso a creer, expresó en aquella ocasión.

El discurso le generó críticas y también una cancelación, especialmente entre parte del público mexicano que se sintió aludido por sus palabras.

Ciudad de México a 13 de agosto de 2026. El cantante puertorriqueño Arcángel se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su gira La 8a Maravilla World Tour 20 Aniversario. Foto: Alejandro Aguilar ALEJANDRO AGUILAR

Sin embargo, durante su presentación en el Palacio de los Deportes, Arcángel aseguró que aquello no afectó el cariño que siente por México.

Esto también es mi casa, saben. Para quitarme a mí de adentro, de lo más profundo de mi corazón, el amor que tengo por este pedazo de tierra, vale más que una cancelación, afirmó.

"El sentimiento que yo tengo por esta tierra"

Las palabras del cantante fueron recibidas con aplausos y gritos por parte del público, que mantuvo el ambiente festivo hasta los últimos minutos del concierto.

El sentimiento que yo tengo por esta tierra hace falta más que una cancelación, ¿ok?, insistió Arcángel antes de comenzar la última parte de su presentación.

El artista cerró la noche con canciones como Si no te veo, Tu cuerpo me hace bien y La Jumpa, poniendo punto final a una celebración que recorrió sus dos décadas de carrera.

Ciudad de México a 13 de agosto de 2026. El cantante puertorriqueño Arcángel se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su gira La 8a Maravilla World Tour 20 Aniversario. Foto: Alejandro Aguilar ALEJANDRO AGUILAR

La gira de Arcángel continuará por Sudamérica y llegará a su fin en septiembre, con una presentación en Costa Rica el día 26. Después, el cantante se tomará ese descanso que, según adelantó, será una oportunidad para dejar por un momento los escenarios y conocer el mundo como turista.