¿Quién es Carliz de la Cruz? La mujer que le ganó una demanda a Bad Bunny por 40 millones

Bad Bunny enfrenta nuevamente un proceso legal que ha dado de qué hablar desde hace varios años. El motivo es la demanda presentada por su expareja, Carliz de la Cruz Hernández, quien lo acusa de haber utilizado su voz sin autorización en algunos de los temas más conocidos del artista.

En los últimos días, el caso volvió a tomar fuerza después de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinara que el proceso judicial debe continuar, por lo que el cantante todavía deberá responder ante la justicia por las reclamaciones presentadas por su exnovia.

Aunque en redes sociales comenzó a circular la versión de que Carliz "ganó" la demanda, la realidad es distinta. Lo que ocurrió es que el máximo tribunal permitió que el caso siga su curso, por lo que todavía no existe un fallo definitivo sobre la indemnización que ella solicita.

¿Por qué Carliz de la Cruz demandó a Bad Bunny?

La demanda está relacionada con una frase que miles de personas identifican de inmediato cuando escuchan algunas canciones del intérprete puertorriqueño.

Se trata del ya conocido "Bad Bunny, baby", una grabación realizada con la voz de Carliz de la Cruz cuando ambos mantenían una relación sentimental.

Según el expediente judicial, esa frase aparece en dos canciones del artista.

La primera es "Pa' Ti", colaboración con Bryant Myers.

La segunda es "Dos Mil 16", incluida en el exitoso álbum Un Verano Sin Ti, publicado en 2022.

Carliz sostiene que su voz también ha sido utilizada durante conciertos realizados en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, además de otros materiales relacionados con la carrera del cantante.

Por esa razón decidió emprender acciones legales al considerar que fueron vulnerados sus derechos de imagen, sus derechos morales de autor y que además sufrió daños y perjuicios.

La oferta que no llegó a un acuerdo

De acuerdo con la información presentada en el proceso judicial, antes del lanzamiento de Un Verano Sin Ti, representantes de Bad Bunny buscaron contactar a Carliz para negociar el uso de la grabación.

La propuesta habría sido de 2 mil dólares por los derechos de su voz.

Sin embargo, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo.

Pese a ello, el álbum fue publicado con la frase incluida, situación que derivó en la demanda que actualmente continúa en los tribunales.

Cada botón del blazer escondía un guiño a momentos clave de la carrera del intérprete de DeBÍ TiRAR MáS FOToS. IG

Hoy, Carliz de la Cruz reclama una indemnización por 40 millones de dólares, una cifra que ha llamado la atención de seguidores del cantante y medios internacionales.

¿Quién es Carliz de la Cruz Hernández?

Aunque su nombre se volvió conocido por su relación con Bad Bunny, Carliz de la Cruz ha construido una carrera muy distinta a la del artista.

Es licenciada en Derecho y ejerce como abogada en Puerto Rico.

Antes de que Benito Martínez Ocasio —nombre real de Bad Bunny— alcanzara la fama mundial, ambos mantuvieron una relación que se prolongó durante aproximadamente seis años.

De acuerdo con distintas versiones, se conocieron cuando trabajaban en un supermercado, mucho antes de que el cantante se convirtiera en una de las figuras más importantes de la música urbana.

Mientras Bad Bunny comenzaba a abrirse camino en la industria musical, Carliz siguió enfocada en su formación profesional hasta graduarse como abogada.

Carliz de la Cruz y Bad Bunny Especial

Actualmente también mantiene actividad en redes sociales, donde suma más de 140 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte aspectos de su vida profesional y personal.

Una relación que terminó antes del éxito mundial

Pese al interés que siempre ha despertado la vida sentimental del cantante, nunca se revelaron públicamente los motivos que llevaron al fin de su relación con Carliz de la Cruz.

Después de la separación, ambos siguieron caminos completamente distintos.

Bad Bunny alcanzó reconocimiento internacional con discos que rompieron récords de reproducciones y múltiples giras alrededor del mundo, mientras que Carliz permaneció lejos de los reflectores hasta que decidió iniciar el proceso legal por el uso de su voz.

El caso sigue abierto

La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico significa que la demanda continúa y que el caso todavía deberá analizarse en las instancias correspondientes.

Por ahora no existe una sentencia que obligue a Bad Bunny a pagar los 40 millones de dólares solicitados por Carliz de la Cruz, ni una resolución definitiva que determine quién tiene la razón.

Bad Bunny AFP

Tampoco el cantante se ha pronunciado públicamente sobre la decisión más reciente del tribunal o sobre el avance del proceso.

Mientras tanto, el nombre de Carliz de la Cruz continúa generando curiosidad entre quienes buscan conocer a la mujer cuya voz terminó formando parte de algunos de los temas más populares de Bad Bunny y que ahora mantiene una de las disputas legales más comentadas alrededor de la carrera del artista.