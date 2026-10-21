¿Cuántas líneas temporales hay en Volver al futuro? La explicación completa

Viajar al pasado para cambiar el presente parecía bastante complicado para Marty McFly y Doc Brown. Sin embargo, a lo largo de las tres películas de Volver al futuro, sus decisiones terminaron modificando la historia en más ocasiones de las que parece.

Aunque la trilogía presenta acontecimientos que transcurren principalmente en 1885, 1955, 1985 y 2015, esto no significa que únicamente existan cuatro líneas temporales.

De acuerdo con distintos análisis realizados por seguidores de la saga, es posible identificar hasta ocho líneas temporales, generadas por los viajes de sus protagonistas y las consecuencias que tienen sus acciones sobre el pasado y el futuro.

Esta cifra no es oficial, pero permite organizar las distintas versiones de la realidad que aparecen en las películas dirigidas por Robert Zemeckis.

La trilogía de Volver al futuro presenta distintas líneas temporales provocadas por los viajes de Marty McFly y Doc Brown. Prime Video

¿Cuáles son las ocho líneas temporales de Volver al futuro?

La primera película, estrenada en 1985, presenta una realidad en la que Marty vive con sus padres y hermanos en Hill Valley. Sin embargo, su viaje accidental a 1955 provoca cambios que afectan directamente el destino de su familia.

Conforme avanza la trilogía, las modificaciones se vuelven más complejas, especialmente cuando Biff Tannen consigue utilizar información del futuro para cambiar su pasado.

Estas son las ocho líneas temporales que suelen distinguirse al analizar las tres películas.

1985 original: Es la realidad que conocemos al inicio de la primera película. George McFly trabaja para Biff, Lorraine tiene problemas con el alcohol y Doc aparentemente muere a manos de unos terroristas libios. 1985 modificado: Después de intervenir en la relación de sus padres durante 1955, Marty regresa a un presente diferente. George se convierte en escritor, Lorraine tiene una vida distinta y Biff ya no domina a la familia. 2015 del futuro: Doc lleva a Marty y Jennifer al año 2015 para evitar problemas relacionados con sus hijos. Durante esta visita, el anciano Biff consigue acceso al DeLorean y modifica acontecimientos del pasado. 1985 alternativo de Biff: El villano utiliza un almanaque deportivo para ganar apuestas y construir una fortuna. Esta realidad presenta una Hill Valley dominada por sus negocios, mientras la familia McFly enfrenta consecuencias trágicas. 1955 corregido: Marty y Doc regresan al pasado para recuperar el almanaque deportivo que Biff recibió de su versión futura. Al destruirlo, eliminan la causa que había provocado el 1985 alternativo. 1885 de Doc Brown: Un rayo envía accidentalmente al científico al Viejo Oeste. Aunque inicialmente consigue adaptarse a esa época, Marty descubre que su amigo está destinado a morir a manos de Buford Tannen. 1885 modificado por Marty: El protagonista viaja al pasado para rescatar a Doc y altera nuevamente los acontecimientos. Durante esta aventura, el científico conoce a Clara Clayton y ambos preparan su regreso al futuro. 1985 final: Marty vuelve a su época después de escapar del Viejo Oeste. El DeLorean es destruido por un tren y el joven evita participar en una carrera que habría cambiado negativamente su futuro.

Doc Brown y Marty McFly realizan viajes en el tiempo que modifican la historia en Volver al futuro. IMDb

¿Por qué existen tantas líneas temporales en Volver al futuro?

La explicación está relacionada con las reglas de los viajes en el tiempo que presenta la trilogía. En este universo, cambiar un acontecimiento del pasado puede modificar el futuro, incluso cuando parece tratarse de una decisión sin importancia.

Uno de los primeros ejemplos ocurre cuando Marty viaja a 1955 e interfiere accidentalmente en el momento en que sus padres debían conocerse.

Esta modificación amenaza su propia existencia, pues George y Lorraine podrían no enamorarse. La situación se refleja en una fotografía donde los hermanos de Marty comienzan a desaparecer progresivamente.

En Volver al futuro II, el problema aumenta cuando Biff utiliza el almanaque deportivo para conocer los resultados de competencias que todavía no se han celebrado.

Gracias a esa información, consigue acumular una fortuna y transforma completamente Hill Valley. Para solucionar el problema, Marty y Doc necesitan regresar a 1955 y evitar que el joven Biff conserve el libro.

La tercera película vuelve a modificar los acontecimientos cuando Marty viaja a 1885 para salvar a Doc de una muerte que parecía inevitable.

Sin embargo, su intervención también cambia el destino de Clara Clayton, quien debía morir al caer en un barranco. Al sobrevivir, se convierte en una figura importante para el futuro del científico.

Marty McFly y Doc Brown viajan a 1885 en Volver al futuro III, donde sus decisiones modifican la línea temporal. Universal Pictures

¿Qué pasó con las líneas temporales al final de Volver al futuro?

Al terminar la tercera película, Marty regresa a 1985, pero no a la misma realidad que conocimos al comienzo de la trilogía.

Su familia conserva las mejoras que surgieron después del primer viaje a 1955, mientras que los acontecimientos provocados por Biff con el almanaque deportivo dejaron de formar parte de esa versión de la historia.

Además, Marty toma una decisión que modifica su propio futuro. Cuando Needles lo desafía a competir en una carrera automovilística, decide no participar y evita el accidente que habría afectado su vida.

Marty McFly toca la guitarra en el baile de 1955, una época clave para las líneas temporales de Volver al futuro. IG realmikejfox

Este cambio también tiene consecuencias en los acontecimientos de 2015, pues Jennifer descubre que el documento que anunciaba el despido de Marty queda en blanco.

Por otra parte, Doc Brown consigue construir una nueva máquina del tiempo utilizando una locomotora, con la que regresa a visitar a Marty acompañado de Clara y sus hijos, Jules y Verne.

Aunque algunos seguidores consideran esta última versión como la octava línea temporal, la trilogía nunca confirma un número definitivo de realidades alternativas ni explica qué sucede con aquellas que fueron modificadas.

La última escena deja a Doc y su familia viajando nuevamente en el tiempo, mientras Marty permanece en 1985 junto a Jennifer.