¿Cuándo se estrena Live in Mexico City, la película de Rammstein?

Rammstein tiene listo un nuevo estreno y México será parte central del proyecto. La banda alemana recuperó el material que grabó durante su paso por la Ciudad de México en 2022 para convertir aquellas presentaciones en Live in Mexico City.

¿Cuándo se estrena Live in Mexico City de Rammstein?

La película llegará a los cines el próximo 4 de noviembre de 2026 y tendrá funciones por tiempo limitado en distintos países.

El anuncio llegó acompañado de un nuevo tráiler que muestra algunas de las imágenes registradas durante los conciertos que Rammstein ofreció en la Ciudad de México.

La dirección quedó en manos de Paul Dugdale, quien tiene experiencia en películas y especiales musicales. Entre los artistas con los que ha trabajado se encuentran The Rolling Stones, Adele, Coldplay y Elton John.

Live in Mexico City tendrá una duración cercana a las dos horas y media y utilizará imágenes obtenidas durante tres presentaciones de la banda en la capital del país.

No se trata de conciertos recientes. El material permaneció guardado durante cuatro años antes de convertirse en la nueva película de Rammstein.

Rammstein Live in Mexico City llegará a los cines el 4 de noviembre de 2026. Web Rammstein México

¿Cuándo salen los boletos para Live in Mexico City?

La venta de boletos para ver Rammstein Live in Mexico City comenzará el próximo 23 de septiembre.

Las salas, ciudades y horarios participantes se darán a conocer a través del sitio oficial habilitado para el estreno.

Sitio oficial de Rammstein Live in Mexico City

Rammstein grabó tres conciertos en el Foro Sol

Las imágenes fueron captadas durante las presentaciones de los días 1, 2 y 4 de octubre de 2022 en el Foro Sol, recinto que actualmente se llama Estadio GNP Seguros.

Aquellas fechas formaron parte del Stadium Tour, la gira con la que Rammstein llevó un espectáculo diseñado para grandes recintos a Europa y Norteamérica.

Llegar a México tomó más tiempo del esperado. Las primeras dos presentaciones estaban previstas desde 2020, pero la pandemia provocó que fueran aplazadas.

Tras varios cambios en el calendario, Rammstein finalmente pudo presentarse en México en octubre de 2022. La demanda de boletos llevó a abrir una tercera fecha para el día 4.

De acuerdo con las cifras reportadas a Pollstar, entre las tres presentaciones se vendieron 193 mil 990 boletos, con una asistencia promedio superior a las 64 mil personas por noche.

Además de cerrar el paso de la gira por Norteamérica, esas fechas sirvieron para realizar las grabaciones que ahora llegarán al cine.

Rammstein Live in Mexico City reúne imágenes de los tres conciertos de la banda en el Foro Sol. Web Rammstein México

¿Qué canciones aparecen en Live in Mexico City?

Uno de los principales atractivos de Live in Mexico City será volver a ver el espectáculo que Rammstein presentó durante su gira de estadios, acompañado por su producción de gran formato, efectos de iluminación y pirotecnia.

Durante sus conciertos en México, la banda interpretó canciones de distintas etapas de su carrera, entre ellas

Armee der Tristen

Zick Zack

Links 2-3-4

Zeit

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Du riechst so gut

Pussy

Rammstein

Ich will

Adieu

Te quiero puta!

Esta última forma parte de Rosenrot, álbum publicado en 2005, y fue interpretada durante las tres fechas que la agrupación ofreció en la Ciudad de México.

El tráiler permite ver algunas de estas presentaciones, aunque todavía falta conocer qué canciones formarán parte del corte final de la película.

Rammstein convirtió sus conciertos de 2022 en México en la película Live in Mexico City. IG rammsteinofficial

Live in Mexico City tendrá un disco en vivo

Quienes no puedan asistir a las funciones tendrán otra opción pocas semanas después.

Live in Mexico City tendrá un lanzamiento en formato físico el 20 de noviembre, poco más de dos semanas después de su estreno cinematográfico.

La edición estará acompañada por un álbum en vivo con material de las presentaciones realizadas en México.

No es la primera ocasión en que Rammstein convierte una de sus giras en una producción para la pantalla.

En 2017 lanzó Rammstein Paris, película dirigida por Jonas Åkerlund y realizada a partir de los conciertos que la banda ofreció en el Palais Omnisports de Paris-Bercy durante su gira Made in Germany.

Para su nuevo proyecto, la agrupación optó por documentar el espectáculo de estadios que presentó durante los últimos años y eligió las tres noches de la Ciudad de México para hacerlo.