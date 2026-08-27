Este es el siguiente proyecto de Song Kang después de ‘Cuatro manos, dos sonatas’

¿Estás listo para el siguiente k-drama de Song Kang? Si planeas ver Cuatro manos, dos sonatas y enamorarte una vez más del “hijo de Netflix”, entonces ve anotando en tu calendario cuál es su siguiente proyecto para la televisión.

Tras culminar su servicio militar obligatorio y desatar una ola de emociones con su nuevo dorama, Song Kang está listo para conquistar al público una vez más.

La expectación entre el público internacional no ha hecho más que crecer, consolidando su estatus como un fenómeno global del hallyu. Los k-dramas del actor se han convertido en los favoritos de muchos fanáticos; ahora, con su interpretación en Cuatro manos, dos sonatas, se viene la inevitable pregunta: ¿qué sigue para Song Kang?

Te adelantamos: si fuiste de los que sufrió y lloró con el triángulo amoroso en Love Alarm, prepárate para tener tu revancha emocional.

Cuatro manos, dos sonatas Netflix

¿Cuál es el siguiente k-drama de Song Kang, después de Cuatro manos, dos sonatas?

Según confirmaciones, Song Kang ya eligió su siguiente k-drama y es el proyecto titulado White Scandal, acompañado de la actriz Kim So-hyun.

Si te suena el nombre, ambos actores ya habían trabajado juntos en 2019; con el dorama Love Alarm, el cual revolucionó las producciones juveniles al plantear una sociedad donde una aplicación notificaba si alguien a menos de diez metros sentía atracción por ti.

En aquella historia, Song Kang daba vida al privilegiado Hwang Sun-oh, mientras que Kim So-hyun interpretaba a la perseverante Kim Jo-jo.

¿Cuál es el siguiente k-drama de Song Kang? Netflix

La química inmediata entre ambos intérpretes traspasó la pantalla, convirtiendo a su pareja ficticia en un fenómeno global de masas. Sin embargo, el desarrollo de la trama dejó divididos a millones de espectadores en todo el mundo cuando la narrativa tomó rumbos inesperados en su segunda entrega.

Por esta razón, el anuncio de su reunión no solo despierta entusiasmo por la calidad histriónica de ambos, sino que se siente como una especie de "justicia poética" para el fandom que ansiaba verlos liderar un romance definitivo.

En esta oportunidad, White Scandal deja atrás las aulas de preparatoria y los dilemas adolescentes para adentrarse en el complejo y despiadado mundo del entretenimiento surcoreano y las élites corporativas.

K-drama White Scandal Netflix

¿De qué trata White Scandal?

El nuevo proyecto de Song Kang está basado en el webtoon escrito por Moon Chae-a; la narrativa de White Scandal se sumerge en las sombras de la industria del espectáculo y los conflictos dinásticos de los grandes conglomerados surcoreanos (chaebols).

La historia gira en torno a Dan I-hyeok (interpretado por Song Kang), un actor de primera categoría que esconde una identidad complicada: es el hijo ilegítimo del poderoso grupo empresarial NB Group.

A pesar de ser una de las estrellas más rutilantes del país, I-hyeok ha crecido bajo la sombra de las estrictas expectativas familiares y atrapado en las disputas por la sucesión corporativa.

Desesperado por escapar del control de su dinastía y honrar la memoria de su difunta madre, I-hyeok decide urdir un plan audaz: iniciar una relación sentimental falsa ante los medios para romper las ambiciones que su familia ha depositado en él.

Por otro lado encontramos a Ji Eun-seol (encarnada por Kim So-hyun), una actriz infantil cuya incipiente carrera se desmoronó trágicamente años atrás tras verse salpicada por un turbio incidente del que fue culpada injustamente.

Imposibilitada para actuar, pero incapaz de abandonar su pasión por el medio artístico, Eun-seol sobrevive trabajando en la sombra como road manager.

El destino cruza a Eun-seol con I-hyeok, quien estuvo vinculado al evento del pasado que arruinó la vida de la joven.

Al encontrarse en momentos críticos de sus vidas, ambos pactan una relación contractual estratégica: él busca desvincularse del imperio familiar, mientras que ella intenta descubrir la verdad detrás del escándalo que la marginó y encontrar una vía para recuperar su carrera como actriz.

Lo que comienza como una alianza puramente funcional pronto se transforma en un viaje de sanación mutua donde florecen sentimientos entre ambos.

El siguiente k-drama de Song Kang también será un proyecto muy esperado; aunque no sabemos si estará disponible en Netflix, es un hecho que será parte de la programación de la cadena surcoreana MBC.