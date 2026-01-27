 ¿Quién es Patricia Azarcoya, esposa yucateca de Rob Schneider? Esto se sabe del divorcio

La relación entre el actor y comediante Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya atraviesa un momento decisivo.

De acuerdo con registros judiciales de consulta pública en Estados Unidos, se habría presentado una solicitud de divorcio que apunta a la disolución del matrimonio tras más de dos décadas de relación.

El documento, que comenzó a circular en medios del espectáculos de Estados Unidos, no ha sido acompañado hasta ahora por un posicionamiento oficial de las partes.

La pareja mantuvo una vida privada alejada de escándalos y construyó un vínculo personal y profesional que se extendió durante años, lo que ha despertado interés mediático ante la posible separación.

El trámite legal aparece registrado luego de 21 años de relación, de los cuales seis correspondieron al noviazgo y 15 al matrimonio formalizado en 2011. Aunque los detalles del proceso no han sido difundidos públicamente, la información disponible ha sido retomada por medios estadounidenses como parte de los reportes judiciales accesibles al público.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas específicas que habrían motivado la solicitud, ni existe confirmación directa por parte de los involucrados.

Patricia Azarcoya desarrolló su carrera en la televisión mexicana antes de mudarse a Estados Unidos. Captura de pantalla de Instagram (Foto: iampatriciamaya)

Cómo conoció Patricia Azarcoya a Rob Schneider

Rob Schneider y Patricia Azarcoya se conocieron en 2005 durante una producción televisiva en la que ambos colaboraban. A diferencia de otros vínculos surgidos en Hollywood, su relación se desarrolló con bajo perfil mediático durante seis años antes de formalizarse.

El matrimonio se celebró en una ceremonia privada en Beverly Hills, con la asistencia de familiares y amigos cercanos, sin cobertura pública masiva.

Desde el inicio, la pareja optó por mantener su vida personal alejada de los reflectores, incluso en momentos de mayor exposición profesional del actor. Este manejo discreto contribuyó a que su matrimonio no fuera objeto frecuente de especulación, lo que explica la sorpresa que ha generado la información sobre el posible divorcio.

Durante más de una década, Schneider y Azarcoya construyeron una dinámica familiar estable, combinando proyectos laborales con la crianza de sus hijas. La ausencia de controversias públicas convirtió su relación en una de las más reservadas dentro del entorno del entretenimiento estadounidense.

La productora mexicana mantuvo un perfil discreto durante su matrimonio con Rob Schneider. Captura de pantalla de Instagram (Foto: iampatriciamay)

Quién es Patricia Azarcoya y a qué se dedica

Patricia Azarcoya Schneider nació en Mérida, Yucatán, y desarrolló su carrera profesional en la televisión mexicana antes de establecerse en Estados Unidos.

Su trabajo se ha concentrado principalmente en la producción y actuación de programas de entretenimiento en español, lo que le permitió consolidar una carrera independiente del reconocimiento de su esposo.

A lo largo de los años, participó en diversas producciones televisivas de comedia y formatos de variedades, consolidándose como una figura conocida dentro de ciertos sectores del público latino.

Además de su carrera artística, Azarcoya ha estado involucrada en actividades filantrópicas, colaborando con organizaciones enfocadas en la atención a familias en situación de vulnerabilidad y apoyo a personas sin hogar, según información difundida por fundaciones con sede en California.

De productora mexicana a figura mediática: quién es Patricia Azarcoya, esposa de Rob Schneider Captura de pantalla de Instagram (Foto: iampatriciamaya)

El matrimonio y la vida familiar de la pareja

Del matrimonio entre Schneider y Azarcoya nacieron dos hijas, Miranda y Madeline, quienes actualmente se encuentran en edad escolar. La custodia y acuerdos relacionados con ellas no han sido detallados en los documentos disponibles, como ocurre habitualmente en procesos legales de este tipo cuando involucran a menores.

Rob Schneider es también padre de Elle King, cantante reconocida internacionalmente, fruto de su relación anterior con la modelo London King. Aunque la diferencia de edad entre Azarcoya y la hija mayor del actor fue motivo de comentarios en el pasado, las partes involucradas han señalado en entrevistas previas que mantienen una relación cordial.

En una entrevista concedida por Elle King a Billboard en 2015, la artista explicó que el matrimonio de sus padres fue breve y que, con el paso del tiempo, logró construir una relación cercana con sus medias hermanas, sin conflictos públicos conocidos.

Patricia Azarcoya y Rob Schneider se casaron en una ceremonia privada en Beverly Hills. Captura de pantalla de Instagram (Foto: iampatriciamay)

Proyectos compartidos y declaraciones públicas

Uno de los trabajos más visibles realizados en conjunto por la pareja fue la serie “Real Rob”, producida entre 2015 y 2017, en la que Azarcoya participó como actriz y cocreadora. El proyecto retrataba aspectos de la vida familiar del comediante, combinando ficción con elementos autobiográficos.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Schneider explicó el enfoque del programa y reconoció la exposición personal que implicó el proyecto.

“No quería arriesgarme, porque como artista es más emocionante ser valiente y bajar la guardia más que nunca”, declaró entonces, al referirse a la experiencia de trabajar con su esposa.

Tras la difusión de los registros judiciales, ninguno de los dos ha emitido comentarios adicionales, manteniendo la línea de discreción que caracterizó su relación.