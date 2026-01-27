El estado de salud de Imelda Tuñón tras sufrir LESIÓN por bala de gotcha

A un año de haber iniciado una disputa legal contra su exsuegra, Maribel Guardia, Imelda Tuñón volvió a colocarse en el ojo del huracán, aunque esta vez por un motivo muy distinto. La actriz y madre del pequeño José Julián reveló que sufrió un accidente tras recibir el impacto de una bala de gotcha en el rostro, situación que generó preocupación entre sus seguidores.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Imelda decidió contar, con lujo de detalle, lo que le ocurrió. En una serie de videos, la joven mostró el golpe que recibió en la cara y confesó que el impacto fue mucho más fuerte de lo que aparentaba.

Ven este golpe así, esta es mi nueva adquisición. No quiero ni poner la luz, porque sí se ve horroroso horrible, expresó Imelda mientras enseñaba la lesión.

“Daría parte de mi vida por él”: Maribel Guardia habla de su nieto en medio de disputa con Imelda (Foto: Mezcal Entertainment)

¿Cómo ocurrió el accidente con la bala de gotcha?

Imelda Tuñón explicó que todo sucedió durante una visita a un campo de gotcha, al que acudió porque su hijo, José Julián, fue invitado a una fiesta infantil. Lejos de limitarse a observar, decidió participar en el juego, algo que, según comentó, va con su personalidad aventurera.

Ayer fue a un campo de gotcha, invitaron a José Julián a una fiesta y yo, pues me gusta como lo peligroso, entonces me metí a jugar y todo bien. Metí varios disparos, ya me salgo de ahí y se supone que te puedes quitar el equipo, relató.

Sin embargo, el accidente ocurrió cuando se quitó la careta protectora sin percatarse de que la malla de seguridad estaba levantada. En ese momento, una bala perdida de pintura impactó directamente en su rostro.

Imelda Tuñón

Yo me quité la careta y estaba levantada la malla que me protegía. Me cayó una bala perdida así de pintura, añadió.

Dolor, susto y preocupación por un procedimiento estético

Entre risas nerviosas y un tono de incredulidad, Imelda Tuñón confesó lo doloroso que fue el impacto. La sensación, según relató, fue tan intensa que pensó que había sufrido un daño mayor, especialmente en los dientes.

Sentí que se me destemplaron todos los dientes, corrí al baño diciendo ya me rompieron un diente, qué horror, contó.

Además, la actriz expresó su preocupación por un procedimiento estético previo, ya que temía que el golpe pudiera haberlo afectado. “Tengo un mal procedimiento estético, sí me dolió mucho, escupí mucha pintura, tengan cuidado”, comentó, haciendo un llamado a tomar precauciones en este tipo de actividades.

A pesar del susto, Imelda aseguró que, aunque el dolor fue fuerte, no sufrió lesiones de gravedad. “Soy propensa a los accidentes desde que estoy chiquita”, concluyó, tomándose el incidente con humor.

Imelda Tuñón

¿Cuál es el estado de salud de Imelda Tuñón?

Hasta el momento, Imelda Tuñón se encuentra fuera de peligro. La lesión que presentó en el rostro corresponde a un golpe superficial provocado por la bala de pintura, el cual le dejó un moretón visible e inflamación, pero no compromete su salud de manera seria. No obstante, se espera que el golpe tarde algunos días en sanar por completo.

La actriz no ha informado que requiriera hospitalización, aunque sí dejó claro que el impacto fue suficientemente fuerte como para asustarla y hacerla reflexionar sobre los riesgos de este tipo de actividades recreativas.

Imelda Tuñon

Los problemas legales con Maribel Guardia

Este incidente ocurre en un contexto particularmente sensible para Imelda Tuñón, quien desde hace aproximadamente un año mantiene una disputa legal con Maribel Guardia, su exsuegra y abuela de su hijo. El conflicto surgió tras el fallecimiento de Julián Figueroa y ha estado relacionado con temas familiares, tutela, convivencia y diferencias personales.

En diversas ocasiones, Imelda ha señalado sentirse vulnerable y bajo presión por la situación legal, mientras que Maribel Guardia ha manifestado su preocupación por el bienestar de su nieto. Aunque ambas han evitado dar detalles específicos del proceso, el conflicto ha sido ampliamente seguido por la opinión pública y los medios de espectáculos.

Un momento complicado, pero con buen ánimo

Pese al accidente y al contexto legal que enfrenta, Imelda Tuñón se mostró de buen ánimo y agradecida por los mensajes de apoyo que recibió en redes sociales. Su testimonio no solo tranquilizó a sus seguidores sobre su estado de salud, sino que también sirvió como advertencia sobre la importancia de seguir las medidas de seguridad, incluso en actividades aparentemente controladas.

Por ahora, la viuda de Julián Figueroa continúa enfocada en su recuperación, en el cuidado de su hijo y en resolver los asuntos legales pendientes, demostrando que, aun en medio de la polémica, mantiene una actitud positiva frente a la adversidad.

AAAT*