Lis Vega se sincera sobre su ruptura con Ryan Hoffman: "También tengo derecho a sentirme amada"

Lis Vega habló sobre el término de su relación con Ryan Hoffman, un romance que, según confesó, la hizo sentir enamorada como no le ocurría desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la actriz dejó claro que el amor también implica respetar las decisiones de la otra persona, incluso cuando estas conducen a caminos distintos.

Tenía mucho tiempo de no enamorarme tanto como esta vez, pero una manera de amar es también dejar que las personas hagan lo que quieran hacer y estén con las personas que quieran estar", expresó.

Foto: Instagram rayito

Un romance que llamó la atención del público:

La relación entre Lis Vega y Ryan Hoffman se mantuvo durante cerca de un año. Aunque ninguno de los dos definió públicamente el vínculo con etiquetas específicas, ambos se dejaron ver juntos en distintas ocasiones, compartiendo momentos que reflejaban cercanía y complicidad.

Durante ese tiempo, la pareja despertó el interés de sus seguidores, quienes constantemente especularon sobre el futuro de la relación, debido a la diferencia de edades.

La deslealtad y la falta de comunicación:

Al hablar sobre las razones que llevaron al distanciamiento, la actriz señaló que existen factores que pueden desgastar cualquier relación, especialmente cuando falta comunicación entre ambas partes.

Foto: Instagram rayito

Lis también reconoció que hubo situaciones en las que decidió permanecer pese a no sentirse completamente cómoda, algo que con el tiempo la llevó a reflexionar sobre lo que realmente buscaba en una pareja.

"La lealtad es más importante que el amor"

La actriz explicó que para ella los títulos no son lo más importante dentro de una relación sentimental. En cambio, considera que valores como la honestidad, la empatía y la lealtad son fundamentales para construir un vínculo sólido.

Asimismo, comentó que, aunque nunca ha considerado que la diferencia de edad sea un obstáculo, sí cree que la madurez resulta indispensable.

Existen códigos que deben respetarse", afirmó, al señalar que reconocer los errores propios y actuar con empatía también son muestras de amor.

Foto: Instagram Lis Vega

Merece sentirse elegida:

A pesar de la ruptura, Lis Vega aseguró que conserva un sentimiento especial hacia Ryan Hoffman y que lo aprecia.

La actriz dejó claro que también merece sentirse amada, valorada y elegida dentro de una relación.