Graduación de Cristian Castro: a qué hora y dónde ver la ceremonia; ¿estará Verónica Castro?

Cristian Castro está por cumplir una importante meta personal al terminar sus estudios de preparatoria. La ceremonia de graduación del cantante se realizará este 12 de agosto y sus seguidores podrán verla en tiempo real a través de redes sociales.

Además de recibir el documento que acredita la conclusión de este nivel académico, el intérprete tendrá una participación especial durante el evento, pues fue elegido como Graduado de Honor por la institución en la que estudió.

Cristian Castro Foto: Cuartoscuro.com

Este logro llega después de que el artista combinara sus compromisos profesionales dentro y fuera de México con las clases y los exámenes necesarios para completar la preparatoria.

Cristian Castro será Graduado de Honor

Por medio de sus redes sociales, la PrepaW confirmó que el cantante formará parte de la ceremonia con un reconocimiento especial.

“Nos honra anunciar que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW”.

Cristian Castro (Foto: Mezcal Entertainment)

La presencia del intérprete será uno de los momentos más destacados de la ceremonia, con la cual también concluirá sus estudios la primera generación de alumnos de esta preparatoria.

La escuela ha reconocido el esfuerzo de Cristian Castro para continuar con su preparación académica, a pesar de que su carrera artística le exige viajar constantemente y cumplir con diferentes presentaciones.

Cristian Castro Foto: Cuartoscuro.com

Como parte de la invitación para presenciar este momento, PrepaW compartió el siguiente mensaje:

“No te pierdas este momento tan especial y sigue la transmisión en vivo a través de nuestro Instagram. ¡Te esperamos!”.

¿Cuándo y dónde ver la graduación de Cristian Castro?

La graduación de Cristian Castro se llevará a cabo este 12 de agosto a las 17:30 horas. La ceremonia podrá verse en vivo desde la cuenta de Instagram de PrepaW, identificada como @PREPAW_EDU.

La transmisión estará disponible para el público y no será necesario realizar un registro. De esta manera, los seguidores del cantante podrán acompañarlo a distancia y observar la entrega de su diploma, así como su participación como Graduado de Honor.

Giorgio Viera

Cabe mencionar que en la ceremonia podría estar presente Verónica Castro, madre del cantante. Hace unas semanas el famoso aseguró que la actriz acudiría a la graduación, ya que es la madrina de generación.

Cristian Castro habla sobre su posible ingreso a la UNAM

Después de terminar la preparatoria, Cristian Castro podría continuar con su formación profesional. El artista aseguró que la escuela se encuentra afiliada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que tendría la posibilidad de ingresar a esta institución. Durante un encuentro con medios de comunicación, el cantante expresó su emoción por esta nueva etapa: