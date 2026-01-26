Corey Harrison, de El Precio de la Historia, sufre accidente en moto y se rompe 11 costillas

El conductor y empresario Corey Harrison, conocido por su participación en el programa El Precio de la Historia, informó que sufrió un accidente mientras viajaba en motocicleta, el cual le provocó 11 fracturas en la caja torácica y una hospitalización de varios días. A pesar de la gravedad de las lesiones, el propio Harrison aseguró que se encuentra fuera de peligro, aunque el incidente le impedirá asistir a la boda de su padre.

La noticia fue dada a conocer por el propio Corey Harrison a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje acompañado de fotografías tomadas desde la cama del hospital. En las imágenes se le observa con las manos vendadas, lesiones visibles en el rostro y estudios médicos que muestran las fracturas sufridas en el accidente.

“Bastante jodido, pero estoy bien. Las barras de protección (del motor) son increíbles. Tres noches en el hospital, 11 fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow. Lo siento, Papá, parece que me voy a perder tu boda”, escribió el conductor.

El mensaje generó reacciones inmediatas entre seguidores del programa y colegas del medio televisivo, quienes le desearon una pronta recuperación.

Corey Harrison sufre accidente en moto Instagram

Sin detalles sobre cómo ocurrió el accidente

Hasta el momento, Corey Harrison no ha ofrecido información adicional sobre las circunstancias exactas del accidente. En su publicación no especificó el lugar, la fecha precisa ni si hubo otros vehículos involucrados, limitándose a compartir el balance médico y su estado general de salud.

Tampoco ha detallado si el percance ocurrió durante un trayecto cotidiano o en un viaje recreativo, ni si se abrirá algún reporte oficial relacionado con el incidente. Lo único confirmado es que el impacto fue lo suficientemente severo como para requerir hospitalización inmediata y múltiples estudios clínicos.

La boda de Rick Harrison que no podrá presenciar

Uno de los puntos que más llamó la atención del mensaje fue la referencia a la boda de su padre, Rick Harrison, propietario de la Gold & Silver Pawn Shop y figura central del programa de History Channel.

Corey Harrison sufre accidente en moto Especial

Rick Harrison anunció el pasado 3 de enero que había contraído matrimonio con Angie Polushkin, a quien conoció en 2023. La ceremonia se realizó en un contexto familiar particularmente complejo, marcado por pérdidas recientes dentro del núcleo de los Harrison.

Corey no ofreció más comentarios sobre el enlace ni sobre si participaría de alguna manera a distancia, limitándose a señalar que su estado de salud le impedirá asistir de forma presencial.

Un contexto familiar marcado por pérdidas recientes

El matrimonio de Rick Harrison ocurrió casi dos meses después del fallecimiento de Joanne Harrison, madre del empresario, quien murió a los 85 años. A esta pérdida se suma la muerte de Adam Harrison, hermano de Corey, ocurrida en enero de 2024.

Adam Harrison falleció a los 39 años en Las Vegas. En su momento, Laura Herlovich, portavoz de la familia, confirmó que la causa de la muerte fue una presunta sobredosis de drogas. A diferencia de su padre y su hermano, Adam no participó en El Precio de la Historia, pese al éxito sostenido del programa desde su estreno en 2009.

Corey Harrison sufre accidente en moto Especial

Corey Harrison y su papel en El Precio de la Historia

Corey Harrison es uno de los rostros más reconocidos del reality show emitido por History Channel, donde aparece como parte del equipo de la tienda familiar desde las primeras temporadas. A lo largo de los años, el programa ha documentado no solo el funcionamiento del negocio, sino también la evolución personal y profesional de sus protagonistas.

Además de su participación en televisión, Harrison ha desarrollado proyectos paralelos relacionados con el entretenimiento y los negocios, entre ellos The Corey Harrison Show, espacio que mencionó en su publicación como un canal donde planea hablar más a fondo sobre el accidente y su proceso de recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de Corey Harrison?

Aunque las 11 fracturas en la caja torácica representan una lesión de consideración, Corey Harrison afirmó encontrarse estable y fuera de riesgo inmediato. No precisó cuánto tiempo tomará su recuperación ni si requerirá terapias adicionales, reposo prolongado o intervenciones médicas posteriores.

Las imágenes compartidas muestran estudios radiográficos y vendajes que confirman la magnitud del impacto, aunque el conductor no ha informado si las lesiones afectaron órganos internos o si se presentaron complicaciones adicionales durante su estancia hospitalaria.