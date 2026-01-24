"Con menores no": José Eduardo Derbez reacciona a ataques contra Aitana tras cover viral

Aitana y Vadhir Derbez, hijos del reconocido actor Eugenio Derbez, se colocaron entre los temas más comentados de las redes sociales luego de compartir un cover de la canción “Golden”, tema que forma parte de la película “Las Guerreras K-Pop”, producción que recientemente fue nominada a los Premios Oscar 2026. La colaboración musical llamó la atención tanto por el vínculo familiar como por la exposición mediática que generó.

@vadhirderbez Nos la pidieron muchisimo y aquí esta. Cantando Golden de K Pop Demon Hunters con Aitana original sound - VadhirDerbez

El video provocó reacciones encontradas entre los internautas. Por un lado, varios usuarios aplaudieron que Vadhir incluyera a su hermana menor en un proyecto artístico. Sin embargo, otros comentarios se enfocaron en criticar a Aitana, quien actualmente tiene 11 años, generando un debate sobre los límites de la opinión pública en redes sociales.

¿Qué dijeron de Aitana?

Las críticas no tardaron en multiplicarse, y algunos usuarios cuestionaron su participación en el video. Esto desató una conversación más amplia sobre la responsabilidad de los adultos al exponer a menores de edad en plataformas digitales, así como el manejo de la fama desde edades tempranas.

Ante la polémica, José Eduardo Derbez salió a defender públicamente a sus hermanos durante un encuentro con medios. Con un tono irónico, comentó: “Lo que hace Vadhir por monetizar, pero ya le dije”. El comediante añadió que no comprende cómo continúan involucrando a la niña en ese tipo de contenidos, sugiriendo que debería tener sus propios espacios digitales.

Respecto a los ataques dirigidos a Aitana, fue claro al señalar que existen límites.

"Meternos con adultos es una cosa, pero con menores cambia todo", expresó, subrayando que aunque la familia está acostumbrada a las críticas, es importante proteger a los niños y supervisar el uso de las redes sociales.

Eugenio Derbez también se pronunció sobre el tema y destacó el talento artístico de sus hijos. El actor aseguró sentirse orgulloso de la capacidad vocal de Alexandra, así como del trabajo musical de Vadhir y Aitana. Para él, la música es una forma de expresión que merece apoyo, siempre y cuando se ejerza con cuidado, respeto y acompañamiento familiar, especialmente cuando se trata de artistas tan jóvenes.

En medio del debate, la situación reabrió la discusión sobre la ética digital, la exposición infantil y el impacto de la viralidad en la vida personal de figuras públicas jóvenes, un tema que sigue generando opiniones divididas dentro y fuera del mundo del espectáculo mexicano actual y contemporáneo.