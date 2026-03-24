¡Con condiciones! Adrián Marcelo acepta pelea en el ring con Poncho de Nigris

La pelea de Adrián Marcelo contra Poncho de Nigris en la próxima edición de Ring Royale podría hacerse realidad, luego de que uno de ellos ya aceptó ‘ponerse los guantes’, aunque puso condiciones.

Aunque la expectativa crece sobre quiénes podrían enfrentarse en el ring, luego del éxito que dejaron las peleas anteriores, Adrián Marcelo rompió el silencio y aclaró si se subirá o no con Poncho de Nigris.

Lo anterior, luego de que previamente reconoció públicamente el trabajo de su compatriota regiomontano, pues, tras las peleas virales, felicitó a De Nigris y destacó el empuje de los creadores de contenido de Nuevo León.

Condiciones de Adrián Marcelo para pelear contra Poncho de Nigris

Adrián Marcelo habla sobre el Ring Royal. Especial

Fue en el podcast Conversaciones en donde Adrián Marcelo hizo declaraciones sobre las condiciones que pondría para subirse al ring, pidiendo especialmente un rol protagónico.

La primera condición que puso fue no participar como un empleado más dentro de una producción ajena.

Yo voy a subir a ese ring como empresario, no como empleado de alguien”, sentenció.

La segunda fue elevar la apuesta, pues propuso formar una sociedad tripartita que incluya, además de él mismo y Poncho de Nigris, a una de las máximas figuras del boxeo mexicano: Julio César Chávez.

Con dicha alianza, el influencer dijo que buscaría darle al proyecto un respaldo de legitimidad deportiva que, en su opinión, ha faltado en otros eventos similares.

Como última condición, Marcelo enfatizó que su interés no es el morbo fácil, sino construir un espectáculo de gran escala que respete la tradición del boxeo, al que calificó como “una de las profesiones que más triunfos le ha dado a México”.

¿Por qué su rivalidad?

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris no viene de un solo hecho, sino de varios choques públicos que se han ido acumulando, sobre todo en redes sociales y medios.

Todo empezó por diferencias de estilo y personalidad. Adrián Marcelo tiene un humor muy ácido, sarcástico y a veces polémico, mientras que Poncho de Nigris suele manejar una imagen más frontal, pero enfocada en su vida personal, negocios y reality shows. Esa diferencia hizo que Marcelo en varias ocasiones criticara o se burlara del tipo de contenido que hace Poncho, lo que este último tomó como ataques directos.

Con el tiempo, la tensión creció porque ambos empezaron a responderse públicamente. Poncho ha acusado a Adrián Marcelo de ser ofensivo o “pasarse de la raya”, mientras que Marcelo ha defendido su estilo diciendo que es comedia y libertad de expresión.

¿Qué se sabe del próximo Ring Royal?

Ring Royal. Especial

El próximo Ring Royal se realizará en 2027, aunque todavía no tiene una fecha específica, según lo adelantado por el propio Poncho de Nigris.

El regiomontano confirmó que ya tiene dos peleas pactadas y que serán ‘muy virales’. Aunque no dijo nombres, señaló que serán celebridades, ‘no streamers ni gamers de niños’.

Aquí pura celebridad”, fueron palabras del reconocido presentador de televisión, actor y creador de contenido.

Hasta el momento no ha dado más detalles de las peleas, pero los seguidores ya han puesto sobre la mesa algunos nombres. De hecho, la actriz y comediante Yered Licona, conocida como la ‘Wanders lover’ y de 42 años, desafió públicamente a Mariana Echeverría —exintegrante de La Casa de los Famosos México— a sumarse al combate de boxeo.

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