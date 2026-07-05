¡Mr Pizza no desaparece! Malcriada aclara qué pasó con sus videos tras muerte de Oliver Tree

Malcriada rompió el silencio después de que usuarios en redes sociales cuestionaran qué había pasado con los videos de Mr. Pizza, el proyecto con el que el dúo mexicano buscaba hablar sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet.

Luego de que algunos fans notaran que varios contenidos ya no aparecían con la misma visibilidad en sus redes, surgieron versiones de que el grupo había eliminado los videos o que estaba siendo “silenciado”; sin embargo, en una entrevista, Mathilde Sobrino y Pepe Pecas explicaron que la decisión de poner en pausa a Mr. Pizza tiene que ver con el impacto emocional y mediático que vivieron tras la muerte de Oliver Tree.

El dúo aseguró que, después del accidente aéreo en el que murió el artista, su imagen comenzó a aparecer en videos conspirativos que relacionaban a Oliver Tree, Mr. Pizza y supuestas redes criminales, algo que terminó por generarles miedo, confusión y una necesidad de alejarse momentáneamente del tema.

¿Por qué Malcriada pausó los videos de Mr. Pizza?

De acuerdo con lo dicho en entrevista con De Primera Mano, Malcriada decidió bajar el ritmo del proyecto de Mr. Pizza porque no quería que su continuidad fuera interpretada como una forma de aprovechar la muerte de Oliver Tree.

El personaje, explicaron, nació como una forma de alertar a menores sobre riesgos en internet, depredadores y adultos que buscan acercarse con malas intenciones. Sin embargo, tras la muerte de Oliver Tree, el proyecto quedó envuelto en teorías de conspiración que comenzaron a circular en YouTube y redes sociales.

Pepe Pecas contó que, desde el accidente, comenzó a ver videos en los que aparecía su imagen vestido de pizza junto a Oliver Tree, como si Malcriada estuviera involucrado en algo oscuro.

“Desde que pasó, todos los días entro a YouTube y me sale un nuevo video de un canal de conspiración con una foto mía vestido de pizza al lado de Oliver Tree difunto”, dijo.

El músico aseguró que la situación se volvió extraña porque él apenas había conocido a Oliver unos meses antes y, de pronto, su imagen estaba siendo usada en narrativas conspirativas.

“Queremos desaparecer un poco del foco”

Malcriada reconoció que la cantidad de teorías alrededor de Oliver Tree terminó afectándolos emocionalmente.

Pepe Pecas explicó que, aunque entienden que muchas de estas versiones pueden surgir del duelo y del dolor de los fans, también han recibido mensajes que los inquietan.

“Hay gente que sí nos escribe como: ‘por su culpa se murió’, ‘tengan cuidado’”, relató.

Mathilde Sobrino añadió que recibir ese tipo de mensajes todos los días termina poniendo nervioso a cualquiera.

Malcriada Especial

Ante ese ambiente, el dúo decidió alejarse un poco del foco público relacionado con Mr. Pizza y Oliver Tree, no porque el mensaje del proyecto haya dejado de importar, sino porque no querían alimentar más la narrativa conspirativa.

“Estamos tan rodeados de ese mensaje y de esa narrativa que hemos llegado incluso a creerla, a confundirnos y a sentirnos hasta paranoicos respecto al tema”, dijo Pepe Pecas.

Mr. Pizza no se acaba: “regresará”

Aunque algunos usuarios interpretaron la ausencia de videos como una cancelación definitiva del proyecto, Malcriada aclaró que Mr. Pizza no está terminado.

Mathilde Sobrino explicó que la serie de Mr. Pizza lleva varios capítulos y que el proyecto regresará más adelante, pero por ahora quieren enfocar la atención en su música y en sus próximos shows.

Malcriada reveló su relación con Oliver Tree y Mr. Pizza Especial

“La serie de Mr. Pizza ahorita lleva como siete capítulos, ahí están los videos en nuestras redes. Ahorita estamos emocionados porque vamos a sacar nueva música, porque tenemos un show el 21 de noviembre en el Pabellón Oeste y creo que ahorita queremos darle el enfoque a la música. Mr. Pizza regresará”, señaló.

Malcriada quiere volver a la música

Por ahora, Malcriada busca concentrarse en su música y en sus próximas presentaciones.

El dúo adelantó que prepara nuevo material y que tendrá un show el 21 de noviembre en el Pabellón Oeste, además de presentaciones fuera de México.

Por eso, la respuesta del dúo puede resumirse en una idea: Mr. Pizza no desapareció; está en pausa para no alimentar teorías ni parecer oportunista en medio del duelo.

bgpa