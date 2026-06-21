ChRocktikal, grupo coreano, sorprende al usar icónica playera del Cruz Azul:  ¿quiénes son?

ChRocktikal se ganó el aplauso de seguidores del K-rock y también de aficionados de Cruz Azul tras un reciente concierto en la Ciudad de México. La agrupación surcoreana apareció sobre el escenario portando una playera relacionada con el club celeste, un gesto que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Durante su presentación ante cientos de asistentes, los integrantes de la banda interpretaron sus canciones mientras lucían la camiseta del equipo mexicano. Las imágenes del momento fueron compartidas por el propio grupo a través de su cuenta de Instagram, donde los videos comenzaron a generar reacciones entre sus seguidores.

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Lejos de tratarse de una elección al azar, la prenda utilizada por la banda tiene un significado especial para los aficionados cementeros. Se trata de la camiseta que Cruz Azul utilizó cuando conquistó el título del torneo Invierno 1997, una de las más recordadas por la afición.

La aparición de la histórica playera no pasó desapercibida para el propio club. Entre los comentarios de una de las publicaciones de ChRocktikal, la cuenta oficial de Cruz Azul reaccionó con varios corazones azules, mostrando su aprobación al inesperado homenaje.

Captura de pantalla

¿Quiénes son ChRocktikal?

ChRocktikal es una banda de rock originaria de Corea del Sur que debutó en enero de este año con su primer álbum de estudio, We break, you awake.

El proyecto forma parte de Dreamcatcher Company y busca abrirse camino dentro de la escena musical con una propuesta enfocada en el rock. Su nombre combina las palabras "Chrome", "Rock" y "Kal", un término coreano que significa espada o cuchillo.

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Al frente del grupo se encuentra Siyeon, reconocida por ser la vocalista principal de Dreamcatcher, famosa agrupación de K-pop. En esta nueva etapa artística explora un sonido más intenso y alejado del estilo por el que muchos la conocen.

La alineación también está integrada por el bajista Lee Joon-young, el baterista Je Gwan-woo y el guitarrista y productor Lee Won-seok, músicos que aportan experiencia y una identidad propia al proyecto.

Su álbum debut incluye 11 canciones y tiene como sencillo principal PEACE, un tema que apuesta por la autenticidad y por mostrar el verdadero rostro de las personas más allá de las apariencias.