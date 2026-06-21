ENHYPEN tendrá pop up store en CDMX: ¿cómo registrarte para entrar a la tienda?

ENHYPEN no solo llegará a México con una serie de conciertos en julio, sino también con una experiencia especial para sus fans. El grupo surcoreano tendrá una pop-up store en la Ciudad de México, una noticia que ha emocionado a las ENGENE que buscan adquirir mercancía oficial y disfrutar de un espacio inspirado en la agrupación.

La tienda temporal volverá al país después de la buena recepción que tuvo la edición anterior, realizada en 2025. Además, su apertura coincidirá con las fechas de la gira BLOOD SAGA, por lo que las fans tendrán más actividades relacionadas con el grupo durante su estancia en la capital.

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¿Dónde estará la pop-up store de ENHYPEN en CDMX?

Para esta nueva edición, la pop-up store se ubicará en Río Elba número 20, planta baja, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Dentro del lugar se instalarán espacios decorados especialmente para que los visitantes puedan tomarse fotografías y conservar recuerdos de la experiencia.

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Quienes acudieron a la edición pasada recordarán que algunos elementos promocionales de los integrantes podían apreciarse desde el exterior del inmueble.

Fechas de la pop-up store de ENHYPEN en CDMX

Durante gran parte de julio, los ENGENE tendrán la oportunidad de visitar este espacio. La tienda abrirá sus puertas del 2 al 26 de julio de 2026.

Esta duración permitirá que las fans organicen su visita con mayor tranquilidad, especialmente aquellas que asistirán a los conciertos que ENHYPEN ofrecerá en la Arena Ciudad de México los días 11, 12 y 14 de julio.

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¿Cómo registrarse para ingresar a la pop up store de ENHYPEN?

Desde el domingo 21 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, estará disponible el registro a través de la plataforma Eventbrite.

Aunque la entrada será gratuita, contar con una reservación será un requisito indispensable para poder acceder a la tienda. Los organizadores informaron que el ingreso se realizará mediante horarios asignados para mantener un flujo ordenado de visitantes.

Paso a paso para obtener tu acceso

Entrar al enlace oficial de Eventbrite.

Seleccionar Ciudad de México como sede.

Elegir la fecha deseada.

Escoger el horario disponible.

Confirmar la reservación.

Tras completar el procedimiento, el sistema enviará un código QR al correo electrónico registrado. Ese código deberá mostrarse al momento de ingresar al recinto.

¿Qué productos habrá en la pop up store de ENHYPEN?

Entre los principales atractivos se encuentra mercancía que estará disponible en la nueva gira de ENHYPEN como impermeable, photocards, pickets, entre otros.

Como referencia, durante la edición de 2025 estuvieron disponibles artículos como chamarras, sudaderas, pijamas, gorras, llaveros, dijes.

Asimismo, una de las piezas más populares fue una camiseta conmemorativa de México en color negro que incluía el logo de ENHYPEN en la parte frontal y la frase "IN MEXICO CITY" en la parte posterior.

Por medio de las redes sociales ya se han revelado los productos que se pondrán a la venta en la pop up store de ENHYPEN. Aquí te dejamos algunos, aunque el precio se desconoce.