Nació en cinco minutos y 31 años después sigue conquistando pistas de baile

Hablar de "La Chona" es hablar de una de las canciones más emblemáticas de México. No importa la generación ni el tipo de celebración: cuando suenan los primeros acordes, es casi imposible quedarse quieto.

A 31 años de su lanzamiento, este clásico de Los Tucanes de Tijuana continúa poniendo a bailar a miles de personas dentro y fuera del país. Su ritmo contagioso y su historia la han convertido en un auténtico fenómeno cultural que sigue vigente después de más de tres décadas.

¿Cuándo hicieron la canción de La Chona?

Como parte de la segunda edición de OXXO Sessions, Los Tucanes de Tijuana ofrecieron un showcase especial en una de las sucursales de la cadena. Durante el evento interpretaron varios de sus éxitos, además de una versión especial de "La Chona" adaptada para la marca.

“Nosotros creemos que esa cercanía puede ir mucho más allá de la parte física y de venta; qué mejor que usar nuestros espacios de marca para hacer puntos de conexión, convivencia y cultura”, explicó Ana Laura Lozano, gerente de marca de Oxxo México.

La Chona cómo nació la canción de Los Tucanes de Tijuana Foto: Cortesía especial

Durante la presentación, la agrupación recordó cómo nació una de las canciones más populares de la música regional mexicana.

Mario Quintero Lara, vocalista y compositor de la banda, "La Chona" la escribió en 1995 en apenas cinco minutos. El tema surgió a petición del conductor Tomás Acevedo y estuvo inspirado en su esposa, a quien llamaban de cariño "La Chona" y que disfrutaba mucho bailar.

A más de tres décadas de su creación, la agrupación reconoce que el éxito de la canción sigue sorprendiéndolos.

“La Chona es una bendición para nosotros, la verdad que no deja de sorprendernos. La Chona nos ha dado tanta emoción, alegría y cosas bellas que jamás pensamos que a través de esta canción fuéramos a lograr tanta felicidad”, expresó Mario Quintero Lara, cantante y compositor.

La Chona famosa en otros lugares

Además de convertirse en un clásico infaltable de las fiestas mexicanas, "La Chona" ha trascendido fronteras y se ha escuchado en distintos rincones del mundo. Al ser cuestionados sobre el lugar más inesperado donde han escuchado sonar la canción, los integrantes de la agrupación aseguraron que constantemente reciben videos desde diversos países.

“Hemos conocido países a través de los videos que nos llegan de La Chona; la verdad, nos sigue dando mucha emoción La Chona”, resaltó el cantante.

La Chona, una canción que conecta culturas

Para Los Tucanes de Tijuana, uno de los aspectos más especiales de este éxito es ver cómo personas de distintas nacionalidades disfrutan la canción, incluso sin hablar español.

“Como mexicanos nos da mucho gusto ver tanta gente bailar La Chona, que no habla el idioma, así es que un mensaje a toda esa gente que se divierte con la canción… La Chona tiene magia, ritmo, sabor y tiene una conexión muy natural y orgánica con el mundo”, señaló Mario Quintero.

La agrupación continuará llevando su música a nuevos escenarios con una gira por Europa que incluirá presentaciones en Madrid, Irlanda y Reino Unido durante julio.

En dónde se ha hecho famosa La Chona

A lo largo de los años, "La Chona" ha protagonizado algunos de los fenómenos virales más populares relacionados con la música mexicana.

El Chona Challenge (2018)

Uno de los momentos más recordados fue el famoso "Chona Challenge", reto viral en el que personas descendían de sus automóviles para bailar al ritmo de la canción mientras eran grabadas para redes sociales.

Metallica toca La Chona en México

Durante su gira por México en 2024, Robert Trujillo, bajista de Metallica, sorprendió al público al interpretar fragmentos de "La Chona", provocando la euforia de los asistentes, quienes corearon el tema de inmediato.

Redes sociales mantienen viva la canción

Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook han contribuido a mantener vigente el éxito de Los Tucanes de Tijuana. Miles de usuarios comparten videos bailando, cantando o realizando versiones karaoke de la canción.

A 31 años de su lanzamiento, "La Chona" sigue siendo mucho más que un éxito musical. Se ha convertido en un símbolo de celebración, identidad y unión que conecta a personas de distintas partes del mundo a través de un mismo ritmo.