Chiquis Rivera quiere ser mamá y seguir brillando en los escenarios

La cantante de música regional mexicana Chiquis Rivera expresó recientemente su deseo de convertirse en mamá, una etapa que asegura le daría una enorme felicidad y que incluso estaría dispuesta a vivir mientras continúa con su carrera artística.

Al igual que muchas mujeres que buscan equilibrar su vida personal y profesional, Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, tiene claro que quiere formar una familia sin dejar de lado su pasión por la música y los escenarios.

Chiquis Rivera: le gustaría ser mamá

Este deseo lo compartió durante la presentación de la segunda temporada de su reality show Chiquis Sin Filtro.

De acuerdo con información de la periodista Verónica Soto para el programa Ventaneando, la cantante aseguró que la maternidad es algo que le gustaría vivir incluso mientras sigue trabajando en la música.

“Estamos intentando, estamos practicando, así que sí… si yo me embarazo, si Dios me da esa bendición, yo me voy a subir a un escenario así con pancita”.

Con estas palabras, la intérprete dejó ver que no piensa detener su carrera si llega a convertirse en madre.

Chiquis Rivera habla de su deseo de convertirse en mamá Foto: Cuartoscuro.com

¿Qué pasó con el embarazo de Chiquis Rivera?

La cantante ha enfrentado momentos complicados en su vida personal. En junio de 2024 sufrió un aborto espontáneo cuando tenía siete meses de embarazo, una situación que compartió con sus seguidores.

En ese momento, Chiquis reveló en redes sociales que recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus seguidoras y también de otras artistas, lo que la ayudó a sentirse acompañada durante el proceso.

Además, este difícil episodio ocurrió mientras grababa la primera temporada de su documental Chiquis Sin Filtro.

¿Cuál es la historia de Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera nació el 26 de junio de 1985 en Los Ángeles, California, y es hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, de quien heredó el gusto por la música regional mexicana.

A lo largo de su carrera se ha consolidado como una de las voces femeninas del género con temas como:

Porque Soy Abeja Reina

Porque Soy Abeja Reina Pedacito de Mí

Diamante

Gracias a su trabajo musical también ha sido reconocida con premios importantes como el Latin Grammy Awards al Mejor Álbum de Música Banda y el Premios Lo Nuestro a Artista Femenina del Año.

Chiquis Rivera habla de su deseo de convertirse en mamá Foto: Cuartoscuro.com

¿Quién es el esposo actual de Chiquis Rivera?

Actualmente, Chiquis Rivera está casada con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien comenzó una relación en 2021.

La pareja contrajo matrimonio en mayo de ese mismo año durante una ceremonia íntima en Las Vegas, a la que asistieron principalmente familiares cercanos.

Aunque la maternidad es uno de los sueños que le gustaría cumplir, la cantante también ha dejado claro que desea seguir creciendo en su carrera, demostrando que ambas facetas pueden ir de la mano, algo con lo que muchas mujeres se sienten identificadas.