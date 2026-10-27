César Bono habla del tumor que le quitaron del ojo; tendrá una segunda cirugía

César Bono ha enfrentado diferentes problemas de salud en los últimos años y recientemente volvió a preocupar a sus seguidores después de que circularan rumores sobre una complicación en uno de sus ojos. Ante las versiones que comenzaron a difundirse, el actor decidió hablar públicamente para explicar qué le ocurrió y cómo se encuentra actualmente.

En días recientes, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que supuestamente César Bono había perdido un ojo, noticia que generó preocupación entre quienes siguen su carrera. Sin embargo, el propio actor desmintió esta información durante una entrevista y a días de lo ocurrido, reapareció ante las cámaras.

César Bono Especial

César Bono revela cómo descubrió el tumor que tenía en el ojo

Todo comenzó cuando César Bono notó que tenía un pequeño bulto en el párpado izquierdo. Al principio, la apariencia era similar a la de una perrilla, por lo que decidió acudir con un especialista para que revisara la zona y le explicara de qué se trataba.

Durante la consulta, un dermatólogo examinó su ojo con aparatos especiales y le informó que el bulto que había aparecido no era una simple inflamación, sino un tumor que necesitaba ser retirado.

En su conversación con el programa Hoy, el actor recordó cómo fue el momento en el que recibió el diagnóstico y la explicación que le dio el médico.

Daniel Augusto / Cuartoscuro

“Fui a ver a un dermatólogo porque tenía una especie de perrilla en el ojo izquierdo, entonces fui a verlo, y primero me vieron con aparatos especiales, me dijo el dermatólogo: ‘mira, la las cosas por su nombre, eso que tienes ahí es un tumor y lo tenemos que quitar’”.

Tras conocer el diagnóstico, César Bono tuvo que someterse a una cirugía para retirar el tumor. Sin embargo, el procedimiento también requirió intervenir parte de su párpado, lo que explica por qué actualmente no puede abrir el ojo izquierdo.

Según relató, los médicos tomaron piel de la parte superior del párpado para colocarla en la parte inferior.

Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

Esta situación hizo que su apariencia generara confusión y surgieran rumores sobre la supuesta pérdida de su ojo. No obstante, el actor aseguró que todavía lo conserva, aunque por ahora desconoce cómo se encuentra su visión.

“Me quitaron piel del párpado de arriba para ponerlo en el párpado de abajo, parece que sí perdí el ojo, que no lo perdí gracias a Dios, está cosido el de abajo con el de arriba y yo espero que una vez que lo pueda abrir que no se haya perdido la visión”, explicó.

¿El tumor que le quitaron a César Bono es maligno?

Una de las dudas que todavía tiene el actor es si el tumor que le retiraron representa un problema mayor para su salud, pues hasta el momento de la entrevista no había recibido los resultados que permitirán determinar si es benigno o maligno.

El comediante explicó que los médicos le darán esta información antes de que vuelva a ser intervenido, por lo que se encuentra a la espera de conocer el diagnóstico.

Asimismo, reveló que su segunda cirugía está programada para el 25 de noviembre a las 4 de la tarde, aunque no dio mayores detalles sobre el procedimiento que le realizarán.

“Me tienen que volver a operar el día 25 (de noviembre) a las 4 de la tarde, eso de sí es benigno o maligno me lo van a decir luego, se supone que antes del día 25 que te digo me vuelven a operar.”, contó.

César Bono asegura que no dejará de trabajar pese a sus problemas de salud

Aunque todavía tiene pendiente una segunda operación, César Bono aseguró que no tiene planes de alejarse de los escenarios, pues considera que su trabajo es una parte importante de su vida.

Además, reconoció que necesita seguir generando ingresos para cubrir sus gastos y los de las personas que dependen económicamente de él.