Keanu Reeves y River Phoenix: una hermandad de Hollywood que ni la muerte pudo separar

Hollywood suele ser retratado como una selva despiadada del mundo del cine; sin embargo, también tiene historias de conexiones reales entre famosos que dan como resultado una amistad y hermandad entre los mismos. Ese fue el caso de Keanu Reeves y River Phoenix.

Ninguno de los dos encajaba en el molde tradicional del galán de estudio: Reeves arrastraba una personalidad esquiva, mientras que Phoenix, criado en comunas nómadas y con un talento dramático precoz, dejaba sin aliento a la crítica.

Cuando sus mundos colisionaron, no surgió la típica rivalidad de talentos emergentes que se disputan los mismos guiones; lo que floreció fue una complicidad magnética y casi fraternal, cimentada en la poesía callejera, la música improvisada y una visión artística compartida que desafiaba a los productores de Hollywood.

Aunque su historia conjunta se vio interrumpida de manera abrupta y trágica en una acera de Sunset Boulevard en 1993, la huella que dejaron el uno en el otro permanece intacta más de tres décadas después.

Amistad entre Keanu Reeves y River Phoenix New Line Cinema

Diferencias y similitudes entre Keanu Reeves y River Phoenix

River Phoenix, nacido en una cabaña de Oregón y bautizado como River Jude, creció en una comunidad religiosa itinerante, recorriendo América Latina durante su infancia. Esa vida nómada, sumada a una temprana adopción del veganismo y una defensa de los derechos de los animales cuando casi nadie hablaba de ello, forjó en River una empatía hacia el mundo que lo rodeaba.

A los quince años ya era aclamado por su actuación en Cuenta conmigo, dirigida por Rob Reiner en 1986. A los dieciocho, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto por Un lugar en ninguna parte de 1988.

Por su parte, Keanu Reeves pasó su niñez mudándose entre Sídney, Nueva York y Toronto, donde creció con un amor devoto por el hockey sobre hielo y el teatro clásico de Shakespeare.

Tras impresionar a la crítica con el drama juvenil A la orilla del río y alcanzar la fama masiva encarnando a Ted Logan en la comedia de culto Bill & Ted's Excellent Adventure, la industria intentó encasillarlo como el simpático de sonrisa fácil.

Pero Reeves era un lector voraz de Proust, Dostoievski y poesía francesa, dotado de una sensibilidad reservada que esperaba el estímulo adecuado para explotar frente a la cámara.

Keanu Reeves y River Phoenix en Idaho: el camino de mis sueños New Line Cinema

Keanu Reeves y River Phoenix: una amistad hecha en Hollywood

En 1989, el director Lawrence Kasdan convocó a River Phoenix y Keanu Reeves para formar parte del reparto de la comedia negra Te amaré hasta que te mate.

Las escenas compartidas entre ambos rezumaban una complicidad orgánica: bastaba una mirada perdida entre ellos para que la escena funcionara sin esfuerzo. Fuera del set, ambos descubrieron que compartían un amor por componer música y una costumbre de debatir sobre el sentido de la vida hasta el amanecer.

Fue durante esta etapa cuando se forjó la amistad entre Keanu Reeves y River Phoenix; cuando el primero le presentó al segundo el guion de Idaho: el camino de mis sueños, Keanu supo que su compañero en pantalla tendría que ser su mejor amigo y le declaró:

Solo lo haré si tú lo haces. No lo haré si no lo haces.

Durante las semanas que duró la filmación en el estado de Oregón, el elenco y el equipo técnico vivieron prácticamente juntos en casas compartidas y en la propia residencia del director Gus Van Sant.

Por las noches, River, armado con su guitarra acústica, y Keanu, dominando las líneas de bajo, pasaban horas tocando música junto a músicos locales y miembros del equipo.

Keanu Reeves y River Phoenix en Idaho: el camino de mis sueños New Line Cinema

La muerte de River Phoenix y el duelo de Keanu Reeves

La noche del 30 de octubre de 1993, River acudió acompañado de su hermana Rain, su hermano menor Joaquin Phoenix y su novia Samantha Mathis al club nocturno The Viper Room, ubicado en el Sunset Strip de West Hollywood, un local copropiedad del actor Johnny Depp.

El joven actor consumió una combinación letal de sustancias tóxicas que provocó un colapso orgánico fulminante. A las afueras del recinto, en la banqueta, River Phoenix sufrió un cuadro convulsivo y fue declarado muerto en las primeras horas de la madrugada del 31 de octubre de 1993 con solo 23 años de edad.

A miles de kilómetros de allí, Keanu Reeves se encontraba filmando Máxima velocidad; cuando la noticia del fallecimiento de su amigo llegó al set, el rodaje se detuvo por completo.

Testigos del equipo de producción relataron que Keanu quedó petrificado: el dolor fue tan inmenso que el equipo técnico consideró suspender la filmación varios días para que el actor pudiera procesar el impacto.

La muerte de River Phoenix tuvo un fuerte impacto emocional en Keanu Reeves, pero el actor siempre se ha negado a recordar a su amigo por la forma en que murió; prefiere honrarlo por la forma tan extraordinaria en que vivió: