¿Cazzu y Christian Nodal se reunirán en EU? Esto se sabe

El nombre de Cazzu y Christian Nodal vuelve a cruzarse, esta vez por un posible reencuentro que tendría como punto central a su hija Inti.

Y es que después de meses sin aparecer juntos públicamente como familia, todo indica que ambos podrían coincidir nuevamente durante la gira de la cantante por Estados Unidos.

La última vez que se les vio en el mismo lugar fue en el cumpleaños de la pequeña, celebrado en el rancho de Cañuelas, en las afueras de Buenos Aires. Desde entonces, cada uno ha seguido su camino por separado, tanto en lo personal como en lo profesional.

La gira de Cazzu que traería el reencuentro con Nodal

El contexto que abre la puerta a este encuentro es la gira de Cazzu por Estados Unidos, donde está presentando su nuevo material titulado “Latinaje”. La artista ha logrado llenar varios recintos, consolidando un momento clave en su carrera.

Este recorrido incluye una parada en Texas, un punto que no pasa desapercibido, ya que es el lugar donde actualmente reside Christian Nodal, junto a Ángela Aguilar y la familia de la cantante.

La coincidencia es lo que ha encendido las versiones sobre una posible reunión. No se trata solo de agendas cruzadas, sino de una oportunidad concreta para coincidir en el mismo espacio.

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La fecha que ya circula sobre el reencuentro

De acuerdo con información compartida por el periodista Javier Ceriani, el encuentro entre Cazzu y Nodal ya tendría detalles definidos. Según lo dicho en su programa, ambas partes habrían llegado a un acuerdo para verse durante esta gira.

La reunión estaría programada en Houston, Texas, alrededor del 8 de mayo de 2026, en un contexto que incluiría no solo a los padres de Inti, sino también a parte del entorno familiar.

El dato más relevante es que, según esta versión, el objetivo principal sería que Christian Nodal pueda convivir con su hija, algo que no ha ocurrido públicamente desde hace tiempo.

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Una reunión que busca bajar tensiones

Más allá del encuentro como tal, la información apunta a un intento por reducir tensiones entre las partes involucradas. En los últimos meses, los nombres de Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado presentes en distintas conversaciones mediáticas, muchas de ellas marcadas por versiones cruzadas.

La reunión en Texas aparece como un movimiento para ordenar la dinámica familiar, al menos en lo que respecta a la relación con la menor.

Según lo que se ha difundido, Cazzu no habría puesto resistencia a este acercamiento, lo que permitiría que el encuentro se lleve a cabo en términos acordados por ambos.

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¿Cuándo fue la última vez que Cazzu estuvo junto a Nodal?

En medio de agendas, giras y proyectos personales, la figura de Inti se mantiene como el vínculo directo entre los artistas. Su cumpleaños fue el último momento en el que ambos coincidieron públicamente, y desde entonces no se ha registrado otra imagen similar.

La posibilidad de que Cazzu y Christian Nodal vuelvan a verse no responde a una reconciliación sentimental, sino a una cuestión familiar. Al menos, así se plantea en la información que ha comenzado a circular.

Mientras tanto, la gira de la cantante continúa avanzando con buena respuesta del público, lo que añade presión mediática a cada uno de sus movimientos en Estados Unidos.

Por ahora, el encuentro no ha sido confirmado directamente por los involucrados, pero los detalles sobre fecha y lugar ya colocan el tema en el radar, especialmente por lo que implica verlos nuevamente en el mismo espacio tras meses de distancia.