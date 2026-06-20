La casa del dragón: La temporada más sangrienta arranca sin frenos

En 2020, cuando Olivia Cooke y Fabien Frankel se unieron al proyecto de La casa del dragón, jamás pensaron que se convertiría en un éxito global como el que es hoy, y menos siendo el spin-off de la locura que fue Juego de tronos. Han pasado seis años desde que se embarcaron en la aventura de la guerra civil de los Tangeryan y, hasta ellos mismos, se encuentran sorprendidos por todo lo que ha pasado con esta historia.

Sin dar ningún spoiler de esta temporada, los actores sentenciaron que esta entrega de La casa del dragón, la cual se estrena mañana por HBO Max, es una guerra total en donde el ritmo de la historia arranca en un punto alto, a diferencia de la serie matriz que tenía una tensión que se iba elevando de manera paulatina hasta explotar, aquí las cosas no son así.

Bueno, ojalá que siga así y que la gente esté contenta. La temporada empieza con fuerza, empieza con la batalla del barranco, esta guerra civil, pero ahora ha comenzado de verdad. Ya empezó el derramamiento de sangre en serio y las consecuencias de las decisiones tomadas dentro de la familia real, dentro de los rojos”, compartió Fabien con Excélsior durante su visita a México en abril pasado.

Ewan Mitchell y Olivia Cooke Cortesía HBO Max

En septiembre de 2023 se terminó la filmación de la segunda entrega serie y fue hasta marzo de 2025 que arrancó el rodaje de la tercera, es un lapso de casi dos años en el que Olivia y Frabien guardaron en el cajón a Emily Carey y Ser Criston Cole.

Y ambos están convencidos de que ellos, como personas, han cambiado, no son los mismos de 2020 ni de 2023, por lo que retomar a sus personajes sí se vuelve un reto actoral.

“Sí, ha pasado mucho tiempo. Todos fuimos elegidos en 2020, es 2026. Somos personas completamente diferentes, de verdad y, sin embargo, para nuestros personajes, especialmente a partir de la segunda temporada somos los mismos. Así que se trata de mantener esa especie de continuidad a lo largo de todo pero, sí, es difícil retomarlo y es gracioso porque creo que lo que deberías hacer es volver a verlo. Como la semana antes de empezar, pero no hay manera de que haga eso, así que estás adivinando.

Piensas: ‘Sí, entiendo un poco a este personaje’, pero no creo que sea así porque cada vez que vuelvo, pienso: ‘Bueno, voy a comer un poco diferente, tomar decisiones diferentes’. Pero creo que también funciona porque pasan tantas cosas que cambian la vida, y pasan en tan poco tiempo. En la serie, además, la vida de todos los demás también tiene ese tiempo, entonces, en cierto modo, la gente no te ha visto en dos años, así que también llegan a él de alguna manera”, dijo Fabien.

“En cierto modo, disfruto eso. Me gusta mucho. Como una especie de continuidad al volver, algo que ya está establecido. Ya sabes, no tienes que volver a tomar todas esas decisiones por primera vez, y puedes añadir o quitar, pero ya sabes que es un personaje tan bien establecido, y eso está bien”, agregó Olivia.

Fabien Frankel Cortesía HBO Max

Para el actor británico, uno de los mayores retos de esta tercera temporada fue lograr mantener la seriedad que las secuencias requerían. No fueron las escenas de peleas o aquellas que requerían un esfuerzo físico grande, pero tener un gran ambiente de trabajo convirtió mantenerse en su papel en algo muy divertido, pero complicado.

“Tuve muchas escenas con Helaena, interpretada por Phia Saban, quien es una de mis mejores amigas en la vida real, y era muy difícil no hacer el ridículo y reírme, tomármelo en serio. Especialmente cuando estamos con los disfraces y Phia lleva puesta su peluca.

Me gusta mucho este elenco, especialmente Olivia, pero también hay otros que creo son muy propensos a reírse, como yo, de nervios y tener ataques de risa. Cuando terminamos la segunda temporada extrañaba mucho eso, el reírnos todos, pero, bueno, volvió a suceder esta vez. Trabajé con Freddie Fox, que es muy bueno tomándoselo muy en serio, pero el resultado fue que parecía muy gracioso”, compartió Fabien.

La tercera temporada de La casa del dragón explora la fase más violenta y sangrienta de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. La historia retoma el conflicto entre los Targaryen divididos en los bandos de los Negros y los Verdes, llevando el caos a Poniente tras la recuperación de Desembarco del rey.

Y partiendo de que ésta será una de las etapas de la historia con más acción, la producción no podía pasar desapercibida y tenía que estar al nivel épico de una batalla de esta índole.

La casa del dragón Cortesía HBO Max

“Para mí, uno de los momentos más destacados fue lo que tuvo que hacer el departamento de diseño de producción y todo el equipo. Tuvieron que construir este gigantesco barco que explota, se hace una mierda enorme. Lo ponían con sistema hidráulico, y era una gran batalla de gente balanceándose con cuerdas en los barcos que se movían al mismo tiempo. Es increíble lo que pueden hacer con el diseño, la producción y la ingeniería; son fascinantes.

“No sé si es un spoiler. ¿Es un spoiler? Creo que no porque se ve en el tráiler, pero tengo que pelear, así que estaba mirando a mi alrededor, como diciendo: ‘¿Quién va a venir a dispararme?’ Hay batallas a lo largo de la temporada y, en un momento dado, formo parte de algunas de esas batallas, y es una experiencia increíble”, señaló el actor.

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