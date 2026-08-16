Carin León estrena 'Qué andas haciendo': ¿quiénes son Ke Personajes, banda que colabora en el tema?

La música mexicana y la cumbia argentina se encuentran en una nueva colaboración que apuesta por las emociones y el desamor. Carín León unió su voz con Ke Personajes para presentar “Qué andas haciendo”, un tema que explora las dudas que surgen después de una ruptura y que también marca un nuevo acercamiento entre dos escenas musicales con gran presencia internacional.

La canción está marcada por el desamor, la nostalgia y las preguntas que aparecen después de una separación. Además, representa una nueva incursión de Carín León en una propuesta sonora distinta, de la mano de una de las agrupaciones argentinas de cumbia con mayor proyección internacional. Conoce quiénes conforman Ke Personajes.

Carin León estrena 'Qué andas haciendo' IG: @carinleonoficial y @kepersonajes

¿Quiénes son Ke Personajes, la banda argentina que colabora con Carín León?

Ke Personajes es una agrupación argentina de cumbia originaria de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que comenzó su trayectoria en 2016. El proyecto tiene como principal figura a Emanuel Noir, cuya voz se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la banda.

Aunque Noir es la voz de la agrupación, también está conformada por Damián Piñeiro, encargado del teclado; Sebastián Boffeli, en la batería eléctrica, y Enzo Martínez, quien toca el güiro.

Con el paso de los años, el equipo se amplió con la incorporación de Joel Brem en un segundo teclado y Juan Emanuel Álvarez, responsable de la difusión.

Tras años de ensayos y el lanzamiento de varias canciones, la pandemia representó una oportunidad para Ke Personajes para abrir nuevos horizontes. Emanuel Noir declaró en una entrevista que, durante ese periodo, algunos de sus temas comenzaron a ganar popularidad y el grupo poco a poco obtuvo mayor reconocimiento.

En plena pandemia sacamos tres o cuatro canciones que fueron tendencia y tuvieron buenas reproducciones.

Entre los mayores éxitos de Ke Personajes destaca “Pobre Corazón”, colaboración con Onda Sabanera que acumula cientos de millones de reproducciones. A este tema se suman canciones que también alcanzaron gran popularidad, como el enganchado “Adiós Amor / Oye Mujer” y “Un Finde” (Crossover #2), ambas con cifras de reproducción similares.

Ahora, la colaboración con Carín León en “Qué andas haciendo” representa otra oportunidad para ampliar su público entre Argentina y México.

Carin León estrena 'Qué andas haciendo' @kepersonajes

¿Qué colaboraciones tiene Ke Personajes?

Además de la reciente colaboración de Ke Personajes con Carín León, la banda ha conseguido acercarse al público mexicano mediante otros temas junto con agrupaciones del país.

Uno de sus trabajos más destacados es “De la A a la Z”, con Los Ángeles Azules, canción que en julio de 2026 llegó al número uno del Billboard Regional Mexican Airplay. El tema forma parte de “Corazón Ausente”, su primer álbum de estudio, que llegó en mayo de 2026 después de una década de trayectoria.

Cabe mencionar que ese disco también cuenta con la participación de Santa Fe Klan y J Balvin. El álbum aborda distintas etapas emocionales relacionadas con el amor, la pérdida, la obsesión, la aceptación y el amor propio. Con este material, Ke Personajes emprendió una gira internacional.

Carin León estrena 'Qué andas haciendo' @carinleonoficial

¿De qué trata ‘Qué andas haciendo’, la canción de Carín León y Ke Personajes?

“Qué andas haciendo” gira alrededor de una pregunta que aparece después de una separación: qué ocurre con aquella persona que alguna vez ocupó un lugar importante en la vida de quien todavía no consigue olvidarla.

Entre la duda, la nostalgia, el sentimiento de extrañeza y el refugio en la bebida para olvidar a esa persona especial, Ke Personajes y Carín León buscan conectar con el público de ambos géneros musicales.

Musicalmente, el tema comienza con elementos asociados a la música mexicana contemporánea y después incorpora la cumbia, con lo que Carín León y Ke Personajes unen sus respectivas identidades sonoras.

La colaboración ya había generado expectativa antes de su lanzamiento oficial. Carín León invitó a Emanuel Noir al escenario durante su presentación en Buenos Aires, donde ambos interpretaron “Qué andas haciendo” frente al público.

Con esta colaboración, Carín León vuelve a ampliar los límites de la música mexicana, mientras Ke Personajes continúa su expansión internacional después de un año marcado por el lanzamiento de Corazón Ausente, sus presentaciones internacionales y el éxito de sus colaboraciones con artistas mexicanos y latinoamericanos.