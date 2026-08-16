¡De "doo doo doo" a idol! El niño de Baby Shark creció y debutará en el K-Pop

Ya pasó una década desde que un ritmo infantil irrumpiera en las pantallas de nuestros teléfonos con el famoso “"doo doo doo". Y como el tiempo no perdona, el niño de Baby Shark creció y debutará en el mundo del K-Pop como idol.

El pequeño bailarín que acompañaba la melodía que conquistó a generaciones enteras ha dejado atrás la etapa de la infancia para dar paso a una faceta completamente renovada dentro de la industria del entretenimiento asiático.

El joven llamado Park Geon-roung optó por abrazar la nostalgia de sus orígenes y transformarla en el combustible perfecto para lanzar su carrera solista.

El anuncio fue realizado por la propia compañía detrás de esta inolvidable franquicia, lo que confirma que este hito no se trata de una simple coincidencia comercial, sino de un proyecto madurado minuciosamente durante años.

El niño de Baby Shark debutará en el K-Pop nstagram @babysharkboy_official

Así luce el niño del video viral de Baby Shark al día de hoy

En el 2016, el canal educativo surcoreano Pinkfong lanzó en la plataforma YouTube una versión animada acompañada de una sencilla coreografía realizada por dos pequeños niños.

De apenas seis o siete años, Park Geon-roung, cuya energía, sonrisas y precisos movimientos de manos imitando la mordida de un tiburón, enamoraron de inmediato a las audiencias de todos los continentes.

Aquella producción no solo se convirtió en el entretenimiento predilecto de millones de niños, sino que con el paso del tiempo escaló hasta convertirse en el video más visto en toda la historia de YouTube, acumulando la cifra de más de 17 mil millones de reproducciones.

Hoy en día, Park Geon-roung ha dejado atrás la tierna e inocente infancia para convertirse en un adolescente de 17 años con metas artísticas enfocadas en el mundo del K-pop. El joven continuó preparándose en áreas como el baile, la expresión corporal y el desarrollo vocal.

El niño de Baby Shark debutará en el K-Pop Instagram @babysharkboy_official

El nacimiento de Baby Shark Boy en el K-pop

Park Geon-roung debutará en el K-pop bajo el nombre que lo dio a conocer mundialmente: Baby Shark Boy.

La estrategia conceptual ideada junto a su agencia aprovecha esa gigantesca herencia cultural para construir una narrativa de evolución personal y madurez artística.

El primer sencillo digital con el que arrancará formalmente esta nueva etapa lleva por título "WAVE", una composición cantada enteramente en coreano que promete fusionar ritmos urbanos contemporáneos y melodías pop.

La fecha de estreno está programada para el próximo 20 de agosto de 2026:

El niño de Baby Shark debutará en el K-Pop Instagram @babysharkboy_official

El joven cantante figura como coautor de la letra de "WAVE", plasmando con puño y letra las vivencias, dudas y aspiraciones que acumuló a lo largo de este período de diez años alejado de los grandes reflectores.

Otra sorpresa del proyecto es la participación del rapero, compositor y productor Joohoney, integrante del grupo masculino MONSTA X.

La sinergia entre la frescura juvenil de Baby Shark Boy y la potencia interpretativa de una leyenda consolidada en el K-pop ofrece un contraste fascinante.

A la par del estreno del tema musical, The Pinkfong Company ha anunciado el lanzamiento de un documental en formato especial titulado "WAVE: A Boy's Record", en la cual se mostrará de manera íntima y detallada todo el proceso detrás de cámaras.

Este material recopilará imágenes inéditas del entrenamiento del joven, sus sesiones de grabación en el estudio junto a los productores, las intensas jornadas de ensayo de baile y reflexiones personales sobre cómo fue crecer siendo la cara visible de uno de los fenómenos más masivos de internet.

Es importante señalar que la agencia desarrolladora ha aclarado que la presentación de Baby Shark Boy no sigue estrictamente las reglas del debut tradicional de un "idol" de K-Pop bajo el rígido sistema de agencias de entretenimiento convencionales.

Se trata de un proyecto conceptual único pensado para narrar la historia de crecimiento orgánico de un artista infantil.

No obstante, los ejecutivos han dejado entrever que el futuro musical de Park Geon-roung y la continuidad de su carrera dependerán del recibimiento, apoyo y entusiasmo que muestre el público ante este primer paso.