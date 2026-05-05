Todo sobre 'Tony', la película que nos devolverá el espíritu de Anthony Bourdain

El mundo de la gastronomía y la televisión quedó marcado por un vacío imposible de llenar aquel junio de 2018, cuando se anunció la muerte de Anthony Bourdain. La buena noticia es que A24 trae una película en forma de biopic sobre el chef, ¡que nos devolverá su espíritu!

Bajo el título de Tony, se espera capturar esa esencia del chef punk de la cocina, en la gran pantalla. Era el eterno trotamundos que nos enseñó que un puesto de comida callejera en Vietnam podía ser tan sagrado como un restaurante con tres estrellas Michelin.

Su voz, cruda, honesta y profundamente humana, transformó el género de los viajes en una exploración sociológica del alma.

El proyecto no busca ser un simple resumen de sus éxitos televisivos, sino una inmersión en los años formativos que forjaron su carácter inquebrantable. La cinta promete alejarse de los clichés de las biopics tradicionales para ofrecernos un retrato visceral del hombre que escribió Kitchen Confidential y, con ello, cambió las reglas del juego para siempre.

Tony, película sobre Anthony Bourdain A24

¿De qué tratará Tony, la biopic de Anthony Bourdain?

La trama de Tony se aleja de la faceta más conocida del Bourdain estrella de CNN para enfocarse en una etapa mucho más cruda y fundacional. Según los primeros detalles, la película se centra en la juventud de Anthony y su ascenso en la escena culinaria neoyorquina durante las décadas de los 70 y 80.

Es la crónica de un origen misterioso y turbulento, donde la cocina era tanto un refugio como un campo de batalla. Veremos a un joven Bourdain inmerso en la cultura de los excesos, el trabajo extenuante y la camaradería de los parias que habitaban las cocinas de Manhattan.

La narrativa se apoya en la transición de aquel joven rebelde hacia el autor que, casi por accidente, descubrió que su pluma era tan afilada como su cuchillo global de chef.

La trama abordará cómo sus experiencias íntimas con la adicción, el fracaso y la redención se convirtieron en el material combustible para su carrera.

Tony, película sobre Anthony Bourdain A24

¿Quién dará vida a Anthony Bourdain en Tony?

El actor encargado de ponerse en los zapatos de Bourdain es Dominic Sessa, quien saltó a la fama mundial gracias a su brillante papel en Los que se quedan. Sessa no solo guarda un parecido físico notable con el Bourdain de los años 80, sino que posee la intensidad necesaria para interpretar a un personaje tan complejo.

El elenco cuenta con otras figuras que interpretan a personajes clave en la vida de Bourdain, desde sus primeros mentores en la cocina hasta aquellos que lo impulsaron a publicar su primer artículo en The New Yorker.

Entre los participantes se encuentran Antonio Banderas, Leo Woodall y Emilia Jones; la productora encargada del proyecto es A24 y la dirección de Tony corre a cargo de Matt Johnson.

Tony, película sobre Anthony Bourdain A24

¿Cuándo se estrena Tony?

De acuerdo con reportes, Tony estará llegando al cine en agosto de 2026 en Estados Unidos. Para México todavía no hay fecha de confirmación de estreno.

El legado de Bourdain en el entretenimiento

Tony surge como un homenaje necesario a un hombre que nos enseñó a comer sin miedo y a viajar con respeto. En un momento donde la cultura gastronómica a veces parece obsesionada con la perfección, la historia de Bourdain nos recuerda que la comida es, ante todo, una conexión humana.

Bourdain tenía el don de sentarse con un líder político o con un campesino y encontrar un lenguaje común a través de un plato de comida. La película busca rescatar esa curiosidad infinita que lo caracterizaba.