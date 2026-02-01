Captan a Christian Nodal entre el público del show de Kanye West en la Plaza de Toros

Christian Nodal se sumó a la lista de celebridades que acudieron a los conciertos que Kanye West —conocido actualmente como “Ye”— presentó en la Plaza de Toros México.

La presencia del intérprete de regional mexicano no pasó inadvertida; sin embargo, al término del espectáculo optó por retirarse con bajo perfil, resguardado por un dispositivo de seguridad que garantizó que su salida se realizara sin contratiempos.

instagram @Nodal Instagram @Nodal

A pesar de las polémicas que han rodeado al artista estadounidense en los últimos años, una parte del público y de la industria musical coincide en que su capacidad creativa como productor y compositor permanece fuera de discusión. Esa reputación fue, en buena medida, la que alimentó la expectativa generada por su regreso a los escenarios en territorio mexicano.

En ese contexto, tampoco resultó extraño que figuras destacadas de la música nacional se dieran cita en el evento. León Larregui, vocalista de Zoé, así como Jay de la Cueva, exintegrante de Moderatto, fueron vistos en las primeras filas de la Monumental Plaza de Toros el viernes pasado, durante la primera presentación de West, confirmando el interés que el espectáculo despertó entre colegas del medio artístico.

Nodal asiste al segundo concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México

El nombre de Christian Nodal volvió a colocarse entre los asistentes destacados al espectáculo de Kanye West, aunque en esta ocasión su presencia correspondió al segundo recital del artista estadounidense, realizado el sábado 31 de enero. El intérprete mexicano optó por acudir como un espectador más, lejos de reflectores y sin hacer apariciones públicas durante el evento.

Desde horas antes, Nodal había dado señales de su desplazamiento hacia la capital del país. A través de una historia publicada en Instagram, el cantante mostró imágenes tomadas a bordo de un avión, tras partir de León, Guanajuato —donde se presentó el viernes— rumbo a la Ciudad de México. Junto a la publicación, añadió la ubicación de su siguiente destino: la Plaza de Toros México, lo que confirmó su interés por presenciar el concierto.

Ya entrada la noche y con el show en marcha, el cantante compartió un breve video desde su lugar en las gradas. A diferencia de otros músicos que se dejaron ver cerca del escenario en fechas previas, Nodal permaneció a considerable distancia, observando el espectáculo con discreción y sin integrarse a las zonas más visibles del recinto.

Al concluir el concierto, la salida de Christian Nodal se dio sin aspavientos ni contacto con el público. Algunos reporteros, entre ellos Ernesto Buitrón, lograron identificar el vehículo en el que el cantante había llegado y desde el cual se retiró del recinto de manera reservada.

Con apoyo del equipo de seguridad de la Plaza de Toros México, el intérprete de Adiós, amor fue escoltado para dejar el lugar sin contratiempos. Su retirada pasó prácticamente inadvertida entre los asistentes al show de Kanye West, evitando así cualquier concentración de seguidores o situaciones que alteraran el orden en las inmediaciones.