Kenia Os habla de su salud y revela que padece estas dos enfermedades

Kenia Os compartió una nueva actualización sobre su estado de salud y el proceso médico que enfrenta por la endometriosis. A través de sus redes sociales, la cantante reveló que se sometió a una resonancia magnética para evaluar la extensión de la enfermedad y conocer con mayor precisión las zonas que podrían estar afectadas.

La intérprete explicó que también acudió con una especialista en ginecología y endometriosis en México, después de consultar con sus médicos internistas en la Ciudad de México sobre el procedimiento quirúrgico que inicialmente le habían recomendado para diciembre.

De acuerdo con la cantante, el mapeo realizado confirmó que tiene endometriosis y adenomiosis, pero no un endometrioma, como le habían diagnosticado anteriormente.

"Me hicieron mi mapeo y efectivamente tengo endometriosis y adenomiosis, pero no cuento con un endometrioma como me había diagnosticado, crazyyy gente", compartió.

Kenia Os también explicó que, según la valoración de su especialista, por el momento su condición puede mantenerse bajo control mediante suplementos, monitoreos y estudios de seguimiento.

Foto: Instagram Kenia Os

¿Por qué Kenia Os se realizó una resonancia magnética?

La cantante explicó que inicialmente una ginecóloga en Los Ángeles le había indicado que debía someterse a una cirugía en diciembre. Sin embargo, al consultar con sus internistas en la Ciudad de México, estos le recomendaron realizarse una resonancia magnética antes de tomar una decisión sobre la intervención.

Kenia Os señaló que sus médicos la canalizaron con una especialista mexicana que cuenta con certificaciones internacionales en el tratamiento de la endometriosis.

La resonancia magnética permite obtener imágenes detalladas de los órganos y tejidos de la pelvis. En pacientes con sospecha de endometriosis, puede ayudar a identificar lesiones, conocer su localización y extensión, así como aportar información para planificar una posible cirugía.

De acuerdo con un consenso publicado en 2025 por la Sociedad Europea de Radiología Urogenital (ESUR), este estudio puede ser especialmente útil cuando el ultrasonido transvaginal no ofrece resultados concluyentes, cuando persisten los síntomas pese a un estudio negativo o antes de una intervención quirúrgica.

Kenia Os durante su participación en el festival Tecate Emblema 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

Sin embargo, la resonancia magnética no es obligatoria para todas las pacientes ni sustituye por sí sola la valoración clínica. La elección de los estudios depende de los síntomas y las características de cada caso.

La artista también expresó su preocupación por la desinformación que existe alrededor de la salud ginecológica y reproductiva, así como por los diagnósticos tardíos y las experiencias de negligencia médica.

"Son enfermedades de las que todavía se habla muy poco y cuyos síntomas muchas veces se minimizan o se normalizan, lo que puede hacer que muchas mujeres pasen años sin saber qué les está sucediendo", señaló.

¿Qué diferencia hay entre endometriosis, adenomiosis y endometrioma?

Aunque están relacionadas, la endometriosis, la adenomiosis y el endometrioma no son lo mismo. Las tres condiciones pueden afectar la salud ginecológica, pero se distinguen por el lugar donde se desarrolla el tejido.

Endometriosis: es una enfermedad crónica en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este órgano. Puede aparecer en los ovarios, las trompas de Falopio y otras estructuras de la pelvis.

Entre sus manifestaciones se encuentran los cólicos menstruales intensos, dolor pélvico persistente, molestias durante las relaciones sexuales, fatiga y, en algunos casos, dificultades para lograr un embarazo.

Adenomiosis: ocurre cuando células similares a las que forman el revestimiento interno del útero se encuentran dentro de su pared muscular, conocida como miometrio. Puede provocar menstruaciones abundantes, dolor pélvico y cólicos intensos.

Endometrioma: es un quiste que se desarrolla en los ovarios como consecuencia de la endometriosis. También se conoce popularmente como quiste de chocolate debido a su contenido de sangre antigua.

Estas condiciones pueden presentarse simultáneamente. Por ello, que una paciente tenga endometriosis no significa necesariamente que también tenga un endometrioma.

Kenia Os habla de la desinformación sobre la salud ginecológica

Además de compartir los resultados de sus estudios, Kenia Os reflexionó sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a diagnósticos y tratamientos adecuados.

La cantante reconoció que cuenta con los recursos económicos para consultar a diferentes especialistas y buscar otras opiniones médicas, una posibilidad que no todas las pacientes tienen.

"Soy muy consciente del privilegio que tengo de poder atender mi salud, de tener acceso a grandes especialistas y de contar con los recursos para buscar las mejores opciones para mi tratamiento", expresó.

También manifestó su preocupación por las mujeres que no pueden acceder a este tipo de atención y señaló que todavía existen importantes retos en materia de investigación, información y servicios médicos especializados.

Foto: Instagram keniaos

"Me da mucha tristeza y también frustración pensar en todas las mujeres que no tienen las mismas oportunidades", compartió.

Finalmente, la intérprete informó que próximamente compartirá los datos de un instituto especializado en endometriosis ubicado en la Ciudad de México, con la intención de que otras mujeres puedan encontrar orientación.

La cantante reiteró que decidió hacer público su proceso de salud para contribuir a que estas enfermedades tengan mayor visibilidad y para que sus síntomas dejen de minimizarse.

bgpa