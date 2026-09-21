Los Bukis regresan a México: fechas y cuándo comprar boletos para sus conciertos

Los Bukis este lunes le dieron una buena noticia a todos sus fans, ya que anunciaron que dentro de poco estarán de regreso en México para dar dos conciertos que forman parte de su gira “Tuyos por siempre”.

En esta ocasión, la agrupación liderada por Marco Antonio Solís llegará a nuestro país para decir adiós con su gira que sin duda se convirtió en todo un éxito en cuanto se anunció. Aquí te contamos los detalles de los próximos shows de Los Bukis.

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¿Cuándo se presentarán Los Bukis en México?

Como te contábamos, Los Bukis regresan a México y darán dos conciertos, uno en Guadalajara y otro en la CDMX.

El concierto de la CDMX está programado para el próximo 12 de diciembre en el Estadio GNP, mientras que el show que darán en Guadalajara será el 19 de diciembre en el Coliseo GNP.

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¿Cuándo comprar boletos para ver a Los Bukis en México?

Si eres fan de Los Bukis y no te quieres perder los últimos conciertos que darán en México con la gira que los trajo de regreso a los escenarios.

Habrá varios días en los que podrás conseguir tus boletos para ver a Los Bukis en alguno de los conciertos que darán en México. La primera fecha será en la preventa que se realizará este 24 de septiembre a las 2:00 PM en Ticketmaster.

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Toma en cuenta que para tener acceso a esta preventa deberás contar con alguna tarjeta premier débito o crédito de HSBC.

Por otra parte, se llevará a cabo una segunda preventa el 25 de septiembre a las 2:00 PM en Ticketmaster y solo podrán tener acceso a ella quienes compren sus entradas con alguna tarjeta de crédito o débito HSBC.

Finalmente, el 26 de septiembre a las 2:00 PM en Ticketmaster podrás adquirir tus boletos en la venta general, en la cual podrás comprar tus entradas con cualquier tarjeta.

Hasta el momento Ticketmaster no ha compartido cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos de Placebo en México, pero se espera que esta información se revele un día antes de que se lleve a cabo la primera preventa.